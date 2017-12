Gada nogalē dāsnākās prēmijas Zemgales lielāko pilsētu vidū piešķirtas Jelgavas pašvaldības darbiniekiem

Gada nogalē dāsnākās prēmijas Zemgales lielāko pilsētu vidū izmaksātas Jelgavas pašvaldības darbiniekiem, liecina aģentūras LETA apkopotā informācija.

Jelgavas pašvaldības pārstāve Egita Veinberga informēja, ka novembrī pašvaldības administrācijas darbiniekiem izmaksātas naudas balvas par pašvaldības 2017. gada budžeta kvalitatīvu izpildi, veiksmīgi sāktajiem Eiropas Savienības struktūrfondu projektiem un pašvaldības iestāžu darba rezultātiem gada programmu izpildē.

Naudas balvas apmērs sasniedza līdz 50 procentiem no darbinieka mēnešalgas.

Dobeles novadā prēmiju apmērs var sasniegt 40 procentu no algas, skaidroja pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Liesma Sāviča. Naudas balvas decembrī tiks piešķirtas, ievērojot darbinieku ieguldījumu pašvaldībai noteikto mērķu sasniegšanā, kā arī ar mērķi motivēt darbiniekus arī turpmāk atbildīgi un profesionāli veikt savus darba pienākumus, viņa skaidroja.

Atkarībā no darbinieka novērtējuma naudas balvas apmērs svārstās no 10 līdz 40 procentiem no algas. Prēmiju gan nemaksā tiem darbiniekiem, kam ir spēkā esošs disciplinārsods vai darba stāžs ir mazāks par desmit mēnešiem.

Jēkabpils domes izpilddirektors Guntars Gogulis aģentūrai LETA pastāstīja, ka valsts svētkos pašvaldības darbiniekiem, kas bija atbilduši izvirzītajiem kritērijiem, tikušas izmaksātas 145 eiro naudas balvas – no šīs summas gan vēl atrēķināti nodokļi. Darbinieku atbilstību kritērijiem izvērtējusi speciāla komisija, naudas balvas rezultātā saņēmis vairākums pašvaldības darbinieku.

Naudas balvas saistībā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienu maksātas arī Tukumā, kur tās aprēķinātas 80 līdz 100 procentu apmērā no puses no valstī noteiktās minimālās darba algas, tātad no 152 līdz 190 eiro, skaidroja Tukuma novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Laukmane. Aprēķinot prēmijas, ņemta vērā arī darbinieka slodze un nostrādātais laiks pašvaldībā.

Savukārt Aizkrauklē un Bauskā naudas balvas ne novembrī, ne decembrī nav maksātas.





Foto: Raitis Puriņš