Gatavos jaunus saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu

Divus lēmumprojektus, kas saistīti ar Jelgavas novada teritorijas plānojumu 2019.–2033. gadam, ārkārtas domes sēdē apstiprinājusi Jelgavas novada pašvaldība. Viens no lēmumprojektiem atceļ līdz šim izstrādātos saistošos noteikumus, savukārt otrs apstiprina teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu jaunu saistošo noteikumu gatavošanai, informē pašvaldībā.

Kā skaidro pašvaldībā, abi lēmumprojekti ir cieši saistīti ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces 2019. gada 11. decembra rīkojumu apturēt jau visas procedūras izgājušos 2019. gada 28. augusta saistošos noteikumus Nr. 6 “Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.–2033. gadam Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”. Pašvaldība, izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) teritorijas plānojuma iebildumus, uzskatīja tos par pamatotiem tikai vienā daļā, savukārt nepietiekami pamatotiem, lai apturētu saistošos noteikumus pilnībā.

Pašvaldībā akcentē, ka tādējādi, lai izsvērtu iespējas apstrīdēt ministra rīkojumu Satversmes tiesā, Jelgavas novada pašvaldība vēl gada nogalē – 27. decembra sēdē – lēma neatcelt Jelgavas novada pašvaldības 2019. gada 28. augusta saistošos noteikumus Nr. 6 jeb Jelgavas novada teritorijas plānojumu 2019.–2033. gadam. Savukārt, rūpīgi izsverot iespējas iztiesāt lietu saprātīgos termiņos jautājuma praktiskai virzībai, pašvaldība tomēr lēma, ka daudz saimnieciskāka un ekonomiski pamatotāka rīcība ir piekrist ministra rīkojumam saistošos noteikumus atcelt un izstrādāt jaunus.

“Likums piedāvā tikai divas iespējas – vai nu pašvaldībai paklausīt ministra rīkojumam, vai to apstrīdēt un sniegt pieteikumu Satversmes tiesā. Nepastāv iespēja, piemēram, saistošajos noteikumos iestrādāt ministrijas norādītos iebildumus to veiksmīgākai redakcijai. Līdz ar to gan vienā, gan otrā gadījumā zaudētāji ir iedzīvotāji, kuru dēļ vispār teritorijas plānojuma izstrāde noritēja jau no 2017. gada. Jelgavas novada pašvaldība var apliecināt, ka vismaz 300 iedzīvotājiem vitāli svarīgi ir sagaidīt pēc iespējas agrāk dažādas izmaiņas teritorijas plānojumā, kas ļautu viņiem sakārtot gan būvniecības, gan zemes lietošanas mērķa maiņas jautājumus. Pat ja teritoriālā reforma uzsāks savu gaitu 2021. gadā, teritoriju plānojumi apvienotajām pašvaldībām, ņemot vērā obligāto procedūru to saskaņošanā, gan taps vēlāk. Tāpēc pašvaldība kā vienīgo praktisko risinājumu saskata uz ministrijas apstrīdētā teritorijas plānojuma pamata, iestrādājot labojumus, uzsākt vēlreiz jaunu saistošo noteikumu izstrādi. Protams, jaunas grafiskās daļas, institūciju saskaņojumu un sabiedrisko apspriešanu cikls nav ātrs, taču tas termiņos ir daudz pretimnākošāks iedzīvotājiem nekā lietas virzība, izskatīšana un sagaidāmais rezultāts Satversmes tiesā,” situāciju skaidro Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune.

Jau ziņots, ka Jelgavas novada pašvaldība 2019. gada 12. decembrī saņēma VARAM ministra rīkojumu par 2019. gada 28. augusta saistošo noteikumu “Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.–2033. gadam Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” apturēšanu. Jelgavas novada pašvaldība, komentējot VARAM rīcību, arvien uzskata, ka pārāk uzkrītoši tai šķiet ministrijas apzināti meklētie iebildumi, lai teritorijas plānojums šajā laika periodā – līdz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pieņemšanai – netiktu apstiprināts.

Jelgavas novada pašvaldība uzsver, ka izmaiņas esošajā teritorijas plānojumā, kas faktiski ir vēl spēkā līdz 2023. gadam, rosinātas saskaņā ar teju 300 iedzīvotāju un uzņēmēju iesniegumiem izmaiņām teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Dokumenta izstrādi pašvaldība aizsāka 2017. gadā.

