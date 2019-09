Pēc Valsts veselības dienesta datiem, visvairāk (vairāk nekā trīs tūkstoši) pacientu Jelgavā ir ģimenes ārstei Baibai Baķei. Viņa šajā medicīnas aprūpes jomā ir celmlauze, kas tajā strādā jau kopš 1996. gada, kad Latvijā tika ieviesta ģimenes ārsta institūcija.

Jelgavā vienā mēnesī aizgāja trīs ārsti



Pieredzējusī mediķe uzsver, ka tagadējais brīdis ģimenes ārstiem Jelgavā ir saspringts. Proti, augustā un septembrī praksi pārtraukušas trīs kolēģes. Viena devusies pelnītā atpūtā, otra – dekrēta atvaļinājumā, trešā nolēmusi turpmāk darboties citā veselības aprūpes jomā. “Aptuveni rēķinot, piepeši divos mēnešos Jelgavā bez sava iepriekšējā ģimenes ārsta paliek ap trīs tūkstoši pacientu,” secina daktere B.Baķe. Valsts veselības dienests atbild par to, lai katram ģimenes ārsts tomēr būtu. Ja kāda prakse tiek slēgta, pacienti no tās tiek “izdalīti” citiem ģimenes ārstiem. 28 no minēto trīs kolēģu pacientiem nākuši klāt arī B.Baķes ģimenes ārsta praksei, kur, kā vēsta uzraksts uz prakses durvīm, jau ilgāku laiku jaunus pacientus “no malas” nepieņem.

“Ja kādam vajag vienkārši atrast ģimenes ārstu, parunās ar vienu, otru kolēģi – gan jau paveiksies un atradīs. Bet ir arī neatliekamas situācijas, kad, piemēram, cilvēks atgriežas mājās no slimnīcas un ģimenes ārsts ir vajadzīgs tūlīt,” iztrūkstošo kolēģu aizvietošanas aktualitāti skaidro B.Baķe. Viņa piebilst, ka jauni ģimenes ārsti Jelgavā nav nākuši klāt jau gadus astoņus, bet to īpatsvars, kam pāri piecdesmit, strauji aug.

Foto: Eva Pričiņa