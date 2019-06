Glūdas pagasta Nākotnē jūlijā atkal notiks pirts festivāls

Līdz ar vasaras pilnbriedu – kā ikkatru gadu Jelgavas novads Glūdas pagasta Nākotnē sagaida un uzņem pirtniekus no visas Latvijas un kaimiņzemēm, lai pasākumā “Latvju pirts un veselības festivāls” ikvienam interesentam ļautu piedzīvot miesas, gara un dvēseli lutinošas nodarbes brīvā dabā. Arī šogad divu dienu garumā - no 26. līdz 27. jūlijam pļavas ielokā ap dīķi dažādi pirtnieki, SPA meistari, masieri un veselīga dzīvesveida praktiķi dalīsies ar savām prasmēm un zināšanām, lutinās un aicinās iepazīt savu arodu, informē Jelgavas novada pašvaldība.

Jelgavas novada pašvaldība šo pasākumu sadarbībā ar biedrību “Latvju pirts un SPA asociācija” organizē jau piekto gadu, arvien paplašinot nodarbību un lekciju klāstu, bagātinot festivāla noskaņu, lai apmeklētāji varētu dienu pavadīt sev noderīgās, izzinošās aktivitātēs, atrodot un iepazīstot dažādus pirtniekus un veselīga dzīvesveida praktiķus vai izmēģinot procedūras, pirts rituālus un masāžas, ko citkārt kautrīgi apietu un neuzdrošinātos izbaudīt, vai pat nezinātu, kur meklēt.

Šeit tas viss būs vienuviet – varēs kā apskatīt, tā aprunāties un iztaujāt, un pats galvenais – atrast un sajust “savējo”, pie kura varbūt doties ciemos arī kādreiz vēsā rudens dienā vai ziemā. Uz pasākumu vērts doties ar visu ģimeni – kā lieli, tā mazi, kā jauni, tā cilvēki jau gados atradīs savai labsajūtai tīkamākās lietas, nodarbes un cilvēkus.

Piektdienā – 26. jūlijā vērts apmeklēt festivāla atklāšanu, būt klāt bērnu pirtnieku konkursā “Mazais ģimenes pirtnieks 2019”, noklausīties latviskās dzīvesziņas zinātāju Irēnu Saprovsku un Ingas Karpičas etnomūzikas koncertu ar programmu “Spīguļo, saulīt”, kā arī piedzīvot uguns rituālu. Savukārt, sestdien – 27. jūlijā programma sākas jau no paša rīta – pulksten 9. Inese Ziņģīte gaida klausītājus uz lekciju par veselības atjaunošanu un nostiprināšanu pašu spēkiem. Latvijas Baskāju skriešanas biedrības dibinātājs Edgars Rencis dalīsies tēmā par baspēdošanu. Uz skatuves uzstāsies arī pirtniece Sarmīte Strautmane, Jānis Zustrups, kustību ārsts Visvaldis Bebrišs un smieklu jogas pasniedzējs Artūrs Laimīgais.

Paralēli tam noritēs konkurss “Latvijas pirtnieku meistarības skate” un jauno pirtnieku konkurss “Nākotnes pirtnieks”, būs iespējams izmēģināt sejas jogu un zemes tauku devumu veselībai. Jauniešiem patiks iespēja ar hennu izzīmēt latvju spēka zīmes, darināt vaska sveces vai zāļu paklājus. Visas dienas garumā, sarindojušies gar dīķi, darbosies pirtnieki ar savām izbraukumu pirtīm un lāviņām, līdz ar to, nolūkojot sev tīkamāko meistaru, varēs vienoties par ērtāko laiku, lai ļautos tikai sev sniegtai procedūrai.

“Pirts ir būtiska latviskās dzīvesziņas daļa savas būtības un veselības spēcināšanai. Tas, kas izmēģinājis pirts apmeklējumu ar ķermeņa pareizu sasildīšanu, izmasēšanu, dzesēšanu, attīrīšanu, - tas sapratīs, ka Pirts nav tikai mazgāšanās vieta, bet dziedināšanās vieta ikkatram, kurš to apzinās. Tad pat iespējama saziņa ar dvēseles dziļumiem. Spēja atslābināt, dziedināt, atlaist, kaut ko notīrīt nost ne tikai no fiziskā, bet arī garīgā ķermeņa, - tā ir daļa no sevis mīlēšanas, cienīšanas, lološanas. Mums ir gods jau piekto gadu uzņemt Jelgavas novadā prasmīgus pirtniekus, kas šī festivāla laikā gatavi dalīties savās prasmēs, lutināt cilvēkus un ļaut iepazīt tik dažādās tehnikas pirtī iešanai. Ir vērts atbraukt, izpētīt, sapazīties, izmēģināt, savu miesiņu palutināt un reizē – vienkārši baudīt jauku atmosfēru brīnišķīgā vietā,” aicina Jelgavas novada pašvaldības pārstāve Dace Kaņepone.

Ja pirts lietas nevilina, pasākumā nebūs jāgarlaikojas - būs iespēja apmeklēt kādu masāžu, klausīties vērtīgus lektorus, apmekēt radošās darbnīcas, vakarā uz skatuves baudīt koncertu “Brāļi un māsas”, kā arī mācīties latvju dančus un jestri izlēkāties.

Pirmo reizi pirtnieku festivāls Glūdas pagastā notika jau 2014. gadā, un sākotnēji tā bija biedrības «Uzmet garu» iniciatīva. Tagad tas ir pašvaldības organizēts un atbalstīts pasākums, kas tiek rīkots sadarbībā ar Latvju pirts un SPA asociāciju.

Foto: Jelgavas novada pašvaldība