Grafiskā dizainere jelgavniece Katrīna Elizabete Sīle jau trešo gadu pēc kārtas izvēlēta par Latvijas vēstnesi Eiropas profesionālo prasmju nedēļā

Datorgrafikas dizainere jelgavniece Katrīna Elizabete Sīle jau trešo gadu pēc kārtas ir izvēlēta par Latvijas vēstnesi 2019. gada Eiropas profesionālo prasmju nedēļā, kas norisināsies no 14. līdz 18. oktobrim (“Ziņas” jau pagājušogad rakstīja par jaunietes panākumiem).

Šajā Eiropas Komisijas organizētajā nedēļā visā Eiropas Savienībā notiks simtiem pasākumu, lai parādītu, kādas priekšrocības profesionālā izglītība un apmācība sniedz cilvēkiem jebkurā vecumā. Kampaņas sauklis ir “Atklāj savu talantu!”, bet tās temats šogad – “Profesionālā izglītība un apmācība visiem – iemaņas uz mūžu”. Katrīnas Elizabetes Sīles mērķis ir parādīt, ka profesionālā izglītība un apmācība – tā ir gudra izvēle, kuras rezultāts ir augstvērtīgas darba vietas un palielināta nodarbinātība, informē kampaņas rīkotāji.

Marianna Teisena, Eiropas Savienības nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre uzsver: “Man ir prieks, ka Katrīna Elizabete Sīle ir piekritusi kļūt par Eiropas profesionālo prasmju nedēļas vēstnesi šā gada oktobrī. Profesionālā izglītība ir lieliska pirmās izglītības izvēle, jo nodrošina cilvēkus ar iemaņām, kas nepieciešami 21. gadsimta darba tirgum un paver daudz iespēju tālākai karjerai. Es savu pilnvaru laikā cenšos nodot šo vēstījumu ar tādu iniciatīvu kā Eiropas profesionālo prasmju nedēļa un mūsu profesionālās izglītības un apmācības vēstnešu palīdzību.”

Savukārt Katrīna Elizabete Sīle teic: “Esmu pagodināta būt par 2019. gada Eiropas profesionālo prasmju nedēļas vēstnesi. Uzskatu, ka iesaistīties un sadarboties ar Eiropas komisiju jau trešo gadu – tā ir privilēģija. Es vēlos būt daļa no komandas, kas informē Latvijas iedzīvotājus par profesionālo izglītību. Tā ir ļoti spilgti ietekmējusi manu ikdienu, dodot iespējas, par kurām pat nesapņoju.

Vēlos, lai citi zinātu, ka profesionālās prasmes un mācību prakses attīstās ik brīdi, un tās var palīdzēt ikvienam atklāt savus talantus, atrast darbu un iegūt noderīgus kontaktus. Tās ir zināšanas, kas atver durvis daudziem speciālistiem un profesijām. Iespējas ir visdažādākās, un šķiet, ka ar katru brīdi uzzinu ko jaunu. Sākot no elektriķa, inženiera, galdnieka līdz pat mūziķiem, dizaineriem, flīzētājiem. Profesionālā izglītība un apmācība ir iespēja jebkurai vecuma grupai, kas ļaut piepildīt sapņus un nekad nepārstāt mācīties.”

Latvijas pārstāve ir viena no vēstnešu grupas no ES dalībvalstīm, kas ir brīvprātīgi piekrituši informēt iedzīvotājus par profesionālo izglītību un apmācību savās valstīs. Eiropas Komisija un valsts institūcijas šim uzdevumam ir izvēlējušies Katrīnu Elizabeti Sīli, ņemot vērā viņas profesionālos sasniegumus, pieredzi un iedvesmojošo personību. Jaunā grafiskā dizainere ir ieguvusi Ekselences medaļu un titulu “Best of Nation” starptautiskā jauno profesionāļu meistarības konkursā “WorldSkills 2017”, kā arī piedalījās jauniešu profesionālās meistarības konkursā “EuroSkills Budapest 2018”.

Pērn 3. Eiropas profesionālo prasmju nedēļas laikā 45 valstīs notika vairāk nekā 1800 pasākumu. Sagaidāms, ka 2019. gadā šī nedēļa piesaistīs vēl vairāk interesentu. Pagājušajā gadā kampaņa sociālajos tīklos sasniedza vairāk nekā 34 miljonus iedzīvotāju.

Profesionālās izglītības un apmācības statistika Eiropā

60% absolventu atrod savu pirmo ilgtermiņa darbu mēneša laikā pēc mācību pabeigšanas (pēc sešiem mēnešiem to skaits pieaug līdz 80%).

85% absolventu ir apmierināti ar apgūtajām prasmēm.

Sagaidāms, ka vakanču skaits augsti kvalificētiem speciālistiem 2015.-2025. gadā palielināsies par 21%, savukārt zemās kvalifikācijas darbiniekiem tas samazināsies par 17%.

Vairāk nekā 120 000 profesionālo izglītību ieguvušo un izglītojamo un aptuveni 20 000 darbinieku katru gadu izmanto Eiropas mobilitātes programmas sniegtās iespējas.

Eiropas Sociālais fonds investē 6,7 miljardus EUR profesionālajā izglītībā un 7,2 miljardus EUR mūža izglītībā (2014.-2020. gadā).

Foto: publicitātes