Gudro vecāku skolā mācīs par kustību attīstību un spēlēšanos

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) arī šogad turpina semināru ciklu “Gudro vecāku skola”,un 15. janvārī pulksten 18 notiks “Gudro vecāku skolas” sestā nodarbība – “Kā rotaļājas bērns no viena līdz trīs gadiem. Kustību attīstība un spēlēšanās.” Lektore: fizioterapeite, bērnu attīstības speciāliste Klaudija Hēla, informē ZRKAC sabiedrisko attiecību speciāliste Alise Gubene.

Seminārā tiks runāts par kustību un spēlēšanās attīstību, to nozīmi no viena līdz trīs gadu vecumam, kas to ierobežo un kavē. Tāpat dalībnieki tiks iepazīstināti ar brīvās spēlēšanās būtību, nosacījumiem, kā arī varēs smelties idejas spēļlaukuma sagatavošanā.

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa tālr.: 63012159, 63082101, 29222737 vai e – pastā: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv. Vietu skaits ir ierobežots.

Semināru cikls notiek projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta” gaitā.

ZRKAC piedāvā bezmaksas semināru ciklu “Gudro vecāku skola” vecākiem, audžuvecākiem, auklēm un visiem, kuri audzina bērnus vecumā no 0 līdz septiņiem gadiem. Semināru ciklā vecākiem ir iespēja tikties ar pieredzes bagātiem bērnu psihologiem, ārstiem un bērnu attīstības speciālistiem, lai rastu atbildes un praktiskus risinājumus ļoti konkrētos bērna audzināšanas un attīstības jautājumos. Nodarbības plānotas divas reizes mēnesī līdz šā gada 30. aprīlim. Vecāki var apmeklēt visus seminārus vai izvēlēties sev interesējošas tēmas.

Foto: pixabay.com