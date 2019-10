Iesniegta vēl viena sūdzība Autotransporta direkcijas iepirkumā par reģionālajiem sabiedriskā autotransporta pārvadājumiem

Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) iesniegta vēl viena sūdzība Autotransporta direkcijas izsludinātajā iepirkumā par reģionālajiem sabiedriskā autotransporta pakalpojumiem no 2021.gada līdz 2030.gadam, tādējādi kopējam iesniegto sūdzību skaitam sasniedzot trīs, liecina informācija IUB mājaslapā.

Sūdzību otrdien, 1.oktobrī, iesniegušas kompānijas SIA "Dobeles autobusu parks" un SIA "Jelgavas autobusu parks", taču tās, kā arī divu iepriekš iesniegto sūdzību, izskatīšanas termiņš vēl nav noteikts.

"Dobeles autobusu parks" un "Jelgavas autobusu parks" ir arī starp kompānijām, kas jau iepriekš iesniedza vienu no sūdzībām - šogad 25.septembrī abas minētās kompānijas iesniedza sūdzību attiecīgajā iepirkumā kopā ar SIA "Tukuma auto", AS "Cata", SIA "VTU Valmiera", SIA "Jēkabpils autobusu parks", SIA "Daugavpils autobusu parks", AS "Nordeka" un AS "Talsu autotransports".

Savukārt 19.septembrī sūdzību attiecīgajā iepirkumā iesniedza SIA "Sabiedriskais autobuss".

"Sabiedriskais autobuss" pārstāve Maija Lazdiņa aģentūrai LETA iepriekš sacīja, ka uzņēmuma iesniegtā sūdzība ir par konkursa nolikumā ietverto prasību noteikt pakalpojuma cenu nākamajiem desmit gadiem, paredzot iespēju pakalpojuma cenu pārskatīt pēc četriem gadiem, bet pēc tam vēl pēc trim gadiem.

Lazdiņa norādīja, ka pakalpojuma cena ir svarīgākais punkts iepirkumā, jo no tā būs atkarīga uzņēmuma pastāvēšana nākotnē. Paredzot visus riskus, tostarp arī valdības politiskos lēmumus par nodokļu celšanu, sagatavotais piedāvājums var izrādīties pārāk dārgs, bet pārāk zema cena var novest pie tā, ka uzņēmums bankrotē.

Kompānijas pārstāvji uzskata, ka viena no absurdākajām prasībām ir arī, ka pārvadātājam ir jānosaka minimālā stundas tarifa likme (bruto) autobusu vadītājiem par autobusu vadīšanu. Tāpat ne mazāk svarīgs faktors ir pārvadātāja izmaksas par autoostas pakalpojumu izmantošanu un samaksas kārtību, iebraucot autoostā, jo šobrīd nav neviens spēkā esošs regulējums, kas noteiktu kārtību, kā autoostas nosaka cenas.

Pēc Lazdiņas teiktā, uzņēmuma sūdzība ietver arī punktu par to, ka pasūtītāja norādītie dati par vidējo maksimālo pasažieru skaitu reisos būtiski atšķiras no faktiskā, piemēram, Rīga-Ventspils maršrutā šobrīd pakalpojums tiek sniegts ar autobusiem, kuros ir 50-60 sēdvietu, savukārt konkursā dalībai no pretendenta tiek prasīts iegādāties autobusus ar 35 sēdvietām.

Pieteikšanās konkursam par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu 16 autobusu maršrutu tīkla daļās laika periodā no 2021.gada līdz 2030.gadam noslēgsies 10.oktobrī.

Plānots, ka iepirkuma rezultāti tiks paziņoti decembrī un līgums uz desmit gadiem ar pārvadātājiem, kuri būs uzvarējuši konkursā, tiks slēgts šā gada decembra otrajā pusē.

Konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu reģionālajā autobusu maršrutu tīklā tiks vērtēts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kur cena veido 40%, bet tehniskais piedāvājums - 60%.

Tehniskajā piedāvājumā tiks vērtēts autobusu vecums - autobusu parka vidējais vecums nedrīkstēs pārsniegt deviņus gadus, bet viena atsevišķa autobusa vecums - 15 gadus; pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem; autobusa tehniskais aprīkojums; pakalpojumu sniegšanas kvalitāte un drošība, piemēram, videonovērošana, kas fiksē autovadītāja veiktās darbības, un GPS; papildu bonusi, piemēram, bezskaidras naudas norēķini, informācija par pieturvietām autobusā tiek attēlota vizuāli un atskaņota audio versijā u.c.

Kopējais maršrutu tīkla apjoms jeb autobusu nobraukums no 2021.gada būs aptuveni 65 miljoni kilometru gadā. Tas tiks iedalīts 16 daļās, un katras daļas apjoms būs no 2,5 līdz sešiem miljoniem kilometru gadā. Plānotais maršrutu skaits 2021.gadā būs 1030, bet reisu skaits - gandrīz 6200.

Autotransporta direkcijas izsludinātā iepirkuma konkursa par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā prognozētā cena desmit gadiem ir 447 miljoni eiro.

Foto: no arhīva