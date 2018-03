Ieviesti masas ierobežojumi uz četriem valsts autoceļiem Ozolnieku novada teritorijā

Lai šķīdonī nestspēju zaudējušie autoceļi netiktu neatgriezeniski sabojāti, uz tiem tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi – liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām. Ozolnieku novada teritorijā ierobežojumi skar četrus valsts autoceļus, informē pašvaldībā.



Ierobežota satiksme pa autoceļiem – V1067 Dalbe – Jaunpēternieki ierobežota masa visā ceļa posmā no Dalbes līdz autoceļam V28 Blukas – Emburga; V28 Blukas – Emburga ierobežota masa no novada robežas ar Olaines novadu līdz (Garozai) autoceļam P93 Jelgava – Iecava; P94 Jelgava – Staļģene – Code ierobežota masa no pagrieziena uz Rencelēm līdz pagriezienam uz Strēlniekiem un V1008 Iecava – Emburga ierobežota masa no “Stirnu – Čukatām” līdz autoceļam P94 Jelgava – Staļģene – Code (Emburgai).

Atļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā netiek izsniegtas. Šo satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolē Valsts policija. Bez ierobežojumiem šķīdonī atļauts braukt operatīvajam un sabiedriskajam transportam, svaigpiena pārvadātājiem, kā arī transportam, kas izved kritušus lopus.

Uz vairākiem pašvaldības ceļiem arī ieviesti autotransporta masas ierobežojumi, liedzot pārvietošanās tiesības transportam, kas smagāks par septiņām tonnām. Sīkāka informācija par pašvaldības ceļu stāvokl pie inženierkomunikāciju piesaistes speciālista Gunta Žeivota.

FOTO: no arhīva