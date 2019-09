Iekšējās drošības biroja (IDB) sāktajā kriminālprocesā iesaistītā SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" ("Igate") norāda uz cietušo uzņēmuma reputāciju un Ķekavas apvedceļa projekta apdraudējumu, aģentūru LETA informēja "Igates" pārstāvis Jānis Stundiņš.

"Pēc pēdējā laika notikumiem, kuri spilgti atspoguļoti medijos, lai arī konkrēto lietu izmeklēšanas process ir tikai tā sākuma stadijā, lai arī nevienā no epizodēm uzņēmuma īpašnieki vai vadība nav centusies izvairīties no sadarbības un/vai informācijas sniegšanas kompetentajām iestādēm, tieši pretēji - izrādījuši pastiprinātu interesi sadarbībai, lai pēc iespējas ātrāk noņemtu šaubu ēnu no uzņēmuma un tā darbiniekiem, uzņēmuma reputācijai ir nodarīts būtisks kaitējums," uzsvēra Stundiņš.

Viņš skaidroja, ka IDB aizdomas plaši atspoguļotas mēdijos, līdz ar to ir publiski zināmas gan Latvijā, gan ārvalstīs. "Ņemot vērā "Igates" izmēru un darbības apjomus, uzņēmumam ir sadarbības partneri, tai skaitā bankas, piegādātāji un citi gan Latvijā, gan ārpus tās ar kuriem sadarbība vitāli nepieciešama, lai nodrošinātu Latvijai būtisku infrastruktūras objektu izbūvi, bet minētās darbības un to atspoguļojums šo sadarbību būtiski apgrūtina," sacīja Stundiņš.

Viņš piebilda, ka spilgts piemērs ir plānotais Ķekavas apvedceļa projekts. Ņemot vērā to, ka ceļu finansējums ir nepietiekošs jaunu ceļu būvniecībai, plānotais projekts tiek attīstīts kā pirmais publiskās privātās partnerības (PPP) projekts Latvijā, ar specifisku, vairāku pakāpju, iepirkumu. Lai piedalītos šajā iepirkumā pretendentam ne tikai jāatbilst konkrētām prasībām, bet iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā jāiegulda apjomīgi laika un naudas resursi, kas mērāmi viena līdz divu miljonu eiro apmērā.

Stundiņš informēja, ka šajā iepirkumā sākotnēji pieteicās pieci pretendenti, par pretendentiem ar atbilstošu kvalifikāciju tika atzīti četri, kuri tika uzaicināti iesniegt sākotnējos piedāvājumus, bet sākotnējos piedāvājumus iesniedza tikai divi pretendenti, jo to sagatavošana ir ļoti sarežģīta, laikietilpīga un dārga.

"No šiem diviem pretendentiem viena ir personu apvienība, kuras dalībnieks ir "Igate". Informācijai, lai sagatavotu piedāvājumu konkrētajam iepirkumam personu apvienība līdz šim strādājusi 16 mēnešus un ieguldījusi aptuveni vienu miljonu eiro, kuri neveiksmes gadījumā netiks kompensēti," norādīja Stundiņš.

"Ņemot vērā šī projekta specifiku, finansējums projekta būvniecībai jāpiesaista personai, kura uzvarējusi iepirkumā, tā finansēšanai plānots piesaistīt starptautiskas bankas, tas ir Eiropas investīciju banku un Ziemeļeiropas investīciju banku, kuru vērtēšanas skalā reputācija ir galvenais kritērijs. Pēc šādiem skaļiem paziņojumiem medijos "Igates" reputācija šo banku acīs ir nepietiekoša. Līdz ar to šobrīd pastāv risks, ka pasūtītājam konkrētajā iepirkumā vairs nebūs reālas konkurences, un tas vai nu būs spiests pieņemt otra pretendenta cenu vai konkursu atcelt. Jebkurā no šiem gadījumiem Latvijas valsts nebūs ieguvēja, jo pirmajā projekta izmaksas, iespējams, varētu būt zemākas, ja iepirkumā piedalītos vismaz divi pretendenti, kuri sacenstos, otrajā gadījumā ceļš netiks uzcelts," sacīja Stundiņš.

Lai neapdraudētu konkrēto iepirkumu, personu apvienība, kurā ietilpst "Igate", uzsākusi darbu pie apvienības reorganizācijas, lai medijos minētā negatīvā informācija nemestu ēnu uz personu apvienību un tā spētu turpināt kvalitatīvi piedalīties iepirkumā, tādā veidā neapdraudot iepirkumu kā tādu, informēja Stundiņš.

"Papildus tam pastāv risks, ka autoceļu un citu infrastruktūras objektu būvniecībai paredzētais Eiropas Savienības (ES) fondu finansējums beigsies šajā plānošanas periodā un nākošajā netiks paredzēts. Tad publiskās privātās partnerības projekti ir alternatīvs investīciju projektu finansēšanas veids un ir ļoti aktuāls valstīs, kurām trūkst finansējuma investīciju projektu finansēšanai, kā Latvijai, jo atļauj šodien uzbūvēt to, kas nepieciešamas, bet par to norēķināties daudzu gadu garumā. Ķekavas apvedceļa projekts ir pilotprojekts, kuram pievērsta pastiprināta uzmanība, jo tā neveiksmes gadījumā arī citi projekti, kurus plānojusi valsts un pašvaldības izmantojot šo finansēšanas struktūru, visticamāk, netiks veikti, savukārt ja tas izdosies tam sekos virkne projektu, kas tādā veidā piesaistīs Latvijai ārējās investīcijas simtiem miljonu eiro apmērā un izbūvēt nepieciešamo infrastruktūru," sacīja Stundiņš.

Viņš piebilda, ka, neskatoties uz notikušo, "Igate" darīs visu, lai Ķekavas apvedceļa un citi būtiskie projekti tiktu realizēti, lai arī konkrētajā gadījumā tas nozīmē ciest būtiskus zaudējumus.

Jau ziņots, ka IDB 3.septembrī līdz ar bijušo Valsts robežsardzes (VRS) priekšnieku Normundu Garbaru aizturējuši divus SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" ("Igate") darbiniekus, tostarp valdes priekšsēdētāju un līdzīpašnieku Māri Peilānu.

2015.gadā VRS noslēdza ar SIA "Ceļu būvniecības sabiedrību "Igate"" vienošanos par valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvi gar robežu. Valdība 2017.gada oktobrī atļāva Iekšlietu ministrijai (IeM) uzņemties ilgtermiņa saistības, lai laika posmā no 2017.gada līdz 2020.gadam varētu novirzīt vairāk nekā 31 miljonu eiro Latvijas robežu ar Krieviju un Baltkrieviju stiprināšanai.

Foto: no arhīva