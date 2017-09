Mākslas vēsturnieks, mākslinieks un vēl aizvien Rundāles pils direktors Imants Lancmanis sarunā ar “Ziņām” atklāj savas pārdomas par Jelgavas ainavu, dzīvi Latvijā un inteliģences pienesumu sabiedrībā.



– Administratīvajā rajona tiesā ir saņemts Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas viedoklis sabiedrībā plaši diskutētajā jautājumā par pašvaldības izsniegto būvatļauju lielveikala būvei Cukura ielā 2. No dokumenta teksta secināms, ka lielveikala būvi šajā vietā inspekcija vērtē kā neatbilstošu lokālplānojumam un jau agrāk sniegtajām rekomendācijām. Pamatojumā minēts arī jūsu viedoklis par šo problēmsituāciju. Vai jums būtu vēl ko piebilst?

Ja tiesa nav uzpirkta, tai vajadzētu ņemt vērā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas viedokli.

– Līdz šim nav bijis pamata rakstīt, ka Jelgavā kāda tiesa būtu uzpirkta.

Tas ir labi.

– Kā vērtējat Jelgavas ainavu Lielupes un Driksas krastos? Pirms Otrā pasaules kara, iebraucot pilsētā no Rīgas puses, skatam pavērās vecā Jelgava, kur pie Upes ielas atradās Svētās Trīsvienības baznīca, ebreju sinagoga, Bruņniecības nams...

Vēl Upes ielā bija divi grāfu Mēdemu nami... Ar Jelgavas ainavu ir bēdīgi. Kontrasts starp to, kāda pilsēta izskatījās pirms un pēc kara, ir milzīgs. Atliek tikai nopūsties. No bērnības atceros pilnīgi sirreālistisku ainu: mēs ar māti Jelgavā ejam pa ielu, kuras labajā un kreisajā pusē nav māju. No tām atlicis tikai slieksnis un skurstenis, slieksnis un skurstenis. Acīmredzot tajā ielā bijusi vienstāva, divstāvu koka apbūve.





