Iniciatīva “Ū vitamīns” viesojas Zemgalē

Iniciatīvas “Ū vitamīns” pārstāvji un atbalstītāji 21. un 22. novembrī viesosies Jelgavā un Dobelē ar semināru un izglītojošo nodarbību ciklu par ūdens nozīmību cilvēka dzīvē, kā arī krāna ūdens lietošanas paradumiem. Nodarbības notiks vairākās Jelgavas un Dobeles skolās, savukārt semināri plašākai publikai notiks Dobeles novada pašvaldībā un Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā Jelgavā, informē iniciatīvas pārstāve Liene Millere.

Kustība “Ū vitamīns” kopš 2016. gada aktualizē jautājumu par dzeramā krāna ūdens brīvu pieejamību sabiedrībā, kā arī motivē kafejnīcas, restorānus un citas sabiedriskas vietas nodrošināt dzeramo ūdeni apmeklētājiem brīvi pieejamu un bez maksas. “Ū vitamīns” filozofija balstīta uz to, ka dzeramais ūdens ir cilvēka pamatvajadzība un tam ir jābūt pieejamam arī bez maksas.

Turklāt Latvijas centralizēto ūdensapgādes sistēmu sakārtošanā un pilnveidošanā ieguldītie vairāk nekā 1 miljards eiro šo ūdeni ļauj to nodrošināt no krāna. Nozīmīga ir arī videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana – attīstot dzeramā krāna ūdens pieejamību, tiek samazināts atkritumu, īpaši plastmasas, daudzums, kas, neizbēgami, rodas no fasētā ūdens iegādes.

Ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu kustība ir sākusi vērienīgu kampaņu, lai veicinātu dzeramā ūdens pieejamību publiskās un izglītības iestādēs, kā arī sekmētu dzeramā krāna ūdens lietošanu. Tikšanās reizēs klausītāji tiek aicināti uz ūdens tēmu paraudzīties bez stereotipiem, kā arī no pētnieku un atbildīgo organizāciju skatupunkta. Semināros un nodarbībās piedalās pārstāvji no biedrības “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija”, Rīgas Tehniskās universitātes Ūdens pētniecības laboratorijas, Veselības inspekcijas, kā arī uztura speciāliste Ksenija Andrijanova, iniciatīvas atbalstītāji – Eva Johansone, Māra Sleja, Žanete Eglīte, Mārtiņš Staķis un citi.

Kampaņas laikā tiks sniegtas atbildes uz jautājumiem - vai ūdenim ir jābūt pieejamam bez maksas, vai krāna ūdens ir drošs dzeršanai, kā pareizi lietot krāna ūdeni, kādu piesārņojumu dabai izraisa fasētā ūdens lietošana, kā mēs varam saudzēt vidi, lietojot krāna ūdenim, cik varam ietaupīt naudu, nepērkot ūdeni plastmasas pudelēs.

“Ū vitamīns” iniciatīva arī nodrošina platformu, kur jebkurš interesents var iepazīties ar sabiedriskām vai publiskām vietām, kurās jebkuram ir iespēja padzerties ūdeni par brīvu. Informācija par iniciatīvu, kā arī karte ar Ū vitamīna punktiem pieejama mājaslapā www.uvitamins.lv. Sekojiet Ū vitamīna aktivitātēm arī Facebook.com/uvitamins.

Foto: publicitātes