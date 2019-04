Īpašā kampaņā aicina atpazīt cilvēktirdzniecību un tās dažādās sejas

Organizācija “Pestīšanas armija Latvijā” aprīlī sāk kampaņu “Lētas cenas maksā dārgi. Cilvēka brīvību”. Kampaņas laikā ar darba sludinājumu palīdzību, kas meklē darbiniekus uzkopšanas, celtniecības, lauksaimniecības, skaistumkopšanas, šovbiznesa jomās un piedāvā labu algu un neticamus labumus, cilvēki tiks brīdināti par riskiem, kas slēpjas aiz vilinošiem darba piedāvājumiem.

Tiek lēsts, ka Eiropā ir vairāk nekā 1,2 miljoni cilvēktirdzniecības upuru, bet pasaulē 2016. gadā aptuveni 40,3 miljoni cilvēku bija modernās verdzības upuri, no kuriem 24,9 miljoni bija iesaistīti piespiedu darbā, bet 15,4 miljoni – piespiedu laulībā.

Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas pārskatu par cilvēktirdzniecības novēršanas un apkarošanas rezultātiem, 2018. gadā Latvijā bija identificēti 23 cilvēktirdzniecības upuri. Pēc ekspluatācijas formas seši upuri nonākuši seksuālā izmantošanā, 12 – darbaspēka ekspluatācijā, pieci bijuši fiktīvu laulību upuri. Tomēr upuru skaits ir daudzkārt lielāks, jo tāpat kā visā pasaulē, arī Latvijā līdz tiesai nonāk neliels skaits krimināllietu.

Ar vērienīgas kampaņas palīdzību Pestīšanas armijas Eiropas tīkls pret cilvēktirdzniecību cenšas panākt, ka vēstījumu par mūsdienu verdzību sadzird cilvēki visā Eiropā – gan valstīs, kurās ir augsts pieprasījums pēc lētām cenām, kā arī cilvēktirdzniecības upuru izcelsmes valstīs, pie kurām ir pieskaitāma arī Latvija. Uzrunājot gan pieprasījuma, gan piedāvājuma puses, sabiedrība tiek aicināta pielikt punktu cilvēktirdzniecībai un mūsdienu verdzībai.

Pestīšanas armijas sociālā darba vadītāja Inese Krastiņa uzsver kampaņas ideju: “Joprojām cilvēki emigrē no Latvijas labākas dzīves un darba meklējumos, bet diemžēl, ne vienmēr tas beidzas ar pozitīvu pieredzi. Trūkstot informācijai un nespējot novērtēt riskus, kā arī neprotot svešvalodu labā līmenī, mūsu līdzcilvēki tiek savervēti darbam, kas reālajā dzīvē nozīmē smagu bezatlīdzības darbu, nepieņemamus sadzīves apstākļus, seksuālu izmantošanu un virkni citu pārkāpumu.

Tāpēc ar speciālu pasākumu palīdzību veicināsim izpratni par riskiem nonākt beztiesīgā situācijā, un kā ikviens varētu pārliecināties, ka tuvinieki, draugi vai paziņas ir drošībā. Stāsti liecina, ka cilvēki joprojām ir vieglprātīgi, domājot, ka gan jau viss būs labi. Tomēr nepārliecinoties un neņemot vērā brīdinājumus, vēlāk gadiem ilgi var nākties atgriezt to, kas cilvēkam ticis nolaupīts.”

Lai veicinātu izpratni sabiedrībā un sociālo darbinieku vidū, 12. aprīlī Rīgā notiks konference “Patiesība par vilinošiem darba piedāvājumiem”. Konferences dalībniekus uzrunās juristi un cilvēktiesību eksperti no Zviedrijas, Polijas, kā arī Latvijas. Konferencei varēs sekot līdzi tiešsaistē, izmantojot kampaņas Facebook lapu.

Konferences otrajā dienā 13. aprīlī notiks semināri Pestīšanas armijas darbiniekiem, lai mācītos, kā sarunās ar cilvēkiem saskatīt un izvērtēt, vai stāstītajā pastāv cilvēktirdzniecības riski, kā nenosodīt cilvēku, kurš savas nezināšanas vai lētticības dēļ ir nokļuvis šādā situācijā.

Kampaņas laikā ikviens aicināts apmeklēt izveidoto interneta vietni musdienuverdziba.lv un Facebook lapu MusdienuVerdziba, kur var pārbaudīt savas zināšanas par cilvēktirdzniecību, aizpildot testu “Vai Tevi var notirgot?”, kā arī iegūt informāciju, kur saņemt palīdzību un kā atbalstīt organizāciju sniegt palīdzību upuriem. Kampaņas organizētāji aicina uz sadarbību pašvaldības un sociālos dienestus, daloties ar informāciju un kampaņas materiāliem.

Pestīšanas armija kā reliģiska organizācija ar dažādām sociālās atbildības un labdarības programmām darbojas 131 pasaules valstī, tostarp 22 no 28 Eiropas Savienības valstīm. “Pestīšanas armija Latvijā” ir pasludinājusi, ka palīdzība cilvēktirdzniecības upuriem ir viena no tās prioritātēm. Tas sasaucas ar organizācijas mērķi – būt par armiju, kas ir Dieva veidota, kas nekad neapstājas, bet dodas visur, kur ir vajadzība. Eiropas mēroga kampaņa turpināsies trīs gadus, sākoties 2019. gada pavasarī Zviedrijā, Norvēģijā, Latvijā, Moldovā, un pakāpeniski pievienojoties pārējām valstīm Eiropā.

Vēsturiski Pestīšanas armija dibināta 19. gadsimta beigās kā kristīgā misija Londonā. Tās dibinātāji dēvēja to par armiju, bet brīvprātīgos un kalpotājus – par karaspēku, tāpēc tradicionāli organizācijā tiek izmantota militārā terminoloģija un apģērbs. Latvijā Pestīšanas armija kā organizācija tika reģistrēta 1923. gadā Jelgavā, un tā darbojās līdz 1943. gadam, kad tās darbība tika aizliegta un īpašumi nacionalizēti. 1990. gadā organizācija varēja atsākt savu darbu Latvijā.

“Pestīšanas armija Latvijā” iekļaujas Zviedrijas un Latvijas teritorijā. Latvijas reģionu vada majors Roberts Tuftstroms (Robert Tuftström) un majore Anna Marija Tuftstroma (Anna-Maria Tuftström), un kapteine Sāra Ilsters (Sarah Ilsters). Latvijā strādā 23 virsnieki/garīdznieki, 51 darbinieks un 402 biedri.

Vairāk informācijas:

Kampaņas vietne: www.musdienuverdziba.lv

Facebook lapa: facebook.com/MusdienuVerdziba

Tests “Vai tevi var notirgot?” | https://bit.ly/2HZ9WYc

2018 European Report on the anti-human trafficking work of The Salvation Army across Europe |https://bit.ly/2Uk42aJ (Ziņojums par Pestīšanas armijas cilvēktirdzniecības novēršanas darbu Eiropā, pārskats par 21 valsts pieredzi, 2018)

Pārskats par cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas rezultātiem 2018. gadā, LR Iekšlietu ministrija | https://bit.ly/2TO9Qos

Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) ziņojums Global Estimates of Modern Slavery, Ženēva, 2017 | https://bit.ly/2RkUFCr

Foto: publicitātes