Izrunā sausu muti, diskutējot par novadu reformu (FOTO)

Skaidrojot savu pozīciju rosinātās administratīvi teritoriālās reformas jautājumā, vakar uz tikšanos ar pašvaldību deputātiem Jelgavā ieradās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce, ministrijas valsts sekretāra vietnieks Aivars Draudiņš, padomnieks Madars Lasmanis, kā arī eksperts un ekonomģeogrāfs Jānis Turlajs, kas ir pazīstams ar savām aktivitātēm saistībā ar izglītības reformu. Jelgavas novada pašvaldības zālē bija sanākusi lielākā daļa no Jelgavas domes, Jelgavas un Ozolnieku novada 47 deputātiem.

Pirmajā pusstundā ministrs J.Pūce runāja par 13. Saeimas martā pieņemto lēmumu turpināt teritoriālo reformu. Tika minēts, ka pirms 2009. gada reformas valstī bija 526 pašvaldības (ieskaitot pagastu padomes), taču pēc reformas palika 119. Pēc J.Pūces domām, arī tas ir par daudz, jo pašlaik ir ap sešdesmit pašvaldību, kurās iedzīvotāju skaits ir mazāks par četriem tūkstošiem. Ministrs uzsvēra to, ka dzīvojam apstākļos, kad valsts iedzīvotāju skaits samazinās un līdz ar to nesamērīgi aug valsts un pašvaldības pārvaldes administratīvās izmaksas. Viņš pievērsa uzmanību arī tam, ka mazinās lauksaimniecībā un mežsaimniecībā nodarbināto skaits, kas liek lauku teritorijas ciešāk piesaistīt pilsētām, kur savukārt aug nodarbinātība. Pēc ministra teiktā, nostādne ir tāda, ka nākamajām pašvaldību vēlēšanām jau vajadzētu notikt pēc veiksmīgi paveiktas reformas.

Foto: Eva Pričiņa