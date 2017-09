Izsolē plāno pārdot slēgto Glūdas skolas ēku

Jelgavas novada dome apstiprinājusi lēmumprojektu, kas paredz atsavināt un pārdot izsolē slēgto Glūdas skolas ēku un tās palīgtelpas, informē pašvaldības pārstāve Dace Kaņepone.



Nepietiekamā skolēnu skaita dēļ pamatizglītības programma skolā pārtraukta jau pērn rudenī, savukārt šovasar mācības beidza arī pēdējā pirmsskolas grupiņa. Pašreiz ēka ir tukša, tajā atrodas vien novada pašvaldības dokumentu glabātuve jeb arhīvs. Līdz ar pārdošanas brīdi arhīvu plānots pārcelt uz citu pagastu.

2009. gadā, veicot pirmo skolas reorganizāciju, Glūdas skola, kas iepriekš bija pamatskola, pārtapa par Svētes pamatskolas Glūdas filiāli. Izglītības iestādē turpmāk mācījās 1.–6. klašu skolēni. 2016. gadā, kad skola piedzīvoja otru reorganizāciju, pamatizglītības pro­gramma tika pārtraukta. Tobrīd skolā apvienotajās klasēs mācījās vien 14 bērnu. Lai gan Glūdas pagasts ir viens no iedzīvotāju skaita ziņā lielākajiem Jelgavas novadā, tomēr tieši ģeogrāfiskā izvietojuma dēļ skolai neizdevās piesaistīt pietiekamu skolēnu skaitu. Skola atrodas Zemgales ciema teritorijā, bet ne centrā, līdz tuvākajai apdzīvotajai vietai ir vairāk nekā divi kilometri.

“Diemžēl uzturēt pagastā četras izglītības iestādes – līdzās Šķibes pamatskolai un novada mūzikas un mākslas skolai – vairs nav saimnieciski izdevīgi. Ēkas apsilde un elektrība veido lielas izmaksas. Tagad, kad skolas telpas vairs netiek izmantotas un ēkā izvietots vien pašvaldības dokumentu arhīvs, domē tiek virzīts lēmumprojekts par nama pārdošanu. Pēc skolas slēgšanas domājām par ēkas turpmāko izmantošanu. Ieceres un vīzijas virmoja, bet, tā kā skola atrodas nomaļus, pašvaldības funkciju veikšanai tās ēkas nav lietojamas. Jāuzsver, ka vēlējāmies jautājumu par skolas pārdošanu aktualizēt savlaicīgi, lai ēku stāvoklis no ilgas dīkstāves nepasliktinās”, komentē novada domes izpilddirektora vietnieks Valdis Buividaitis.

Nekustamais īpašums Glūdas skola sastāv no apbūvētas zemes vienības 3,79 hektāru platībā un ēkām – skolas, noliktavas, ēdnīcas un saimniecības ēkas. Nekustamais īpašums tiks nodots sertificētam tirgus vērtētājam, kurš sagatavos nepieciešamos dokumentus īpašuma pārdošanai, kā arī noteiks īpašuma sākumcenu izsolē.

FOTO: Jelgavas novada pašvaldība