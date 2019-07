Ja patīk mums pašiem, lai rada prieku arī citiem; Zommeru ģimene atjauno senu ēku Vircavā (FOTO)

“Mēs diezgan ilgi meklējām senu māju. Trīs gadus izbraukājām visu Latviju, nonācām pie secinājuma, kas mums patīk, kas ne, bet tā arī nebijām atraduši māju, kas mūs uzrunātu, līdz pagājušā gada martā – aprīlī notika brīnums – mēs atradām šo ēku un iemīlējām,” stāstu sāk Mārcis Zommers, Vircavas muižas pārvaldnieka mājas jaunais saimnieks.

“Uzreiz iepatikās. Sajutos šeit kā mājās , un man gribējās šeit būt. Jo vairāk sākām interesēties par ēkas vēsturi, jo vairāk sapratām, cik nozīmīgā vietā esam ienākuši, ka mājai ir cieša saistība ar Kurzemes hercogu Ernstu Johanu Bīronu. Un kas gan var būt labāks, kā no rīta pamosties ar skatu uz Ketleru pili, domājot, ka tu šodien staigā pa tām pašām vietām, kur reiz staigājusi Kurzemes hercogiene Doroteja vai Kurzemes hercogiene un Krievijas imperatore Anna Ivanovna. Lasot Imanta Lancmaņa grāmatas, tajās ir daudz atsauču uz Vircavu, kas norāda uz šīs vietas īpašo auru. Gribam to nodot tālāk – brauciet un sajūtiet vēstures elpu,” aicina Mārča dzīvesbiedre Aiga Zommere.

Zommeru ģimene ar diviem maziem bērniem – septiņus gadus veco Kati un divarpus gadus veco Klāvu uz pastāvīgu dzīvi pārvaldnieka mājā pārcēlusies pagājušā gada novembrī, un tagad galvenais darbs esot vēdināt un žāvēt telpas. Pirmais mērķis bijis – atgriezt ēkā dzīvību, bet otrais – to ilgtspējīgi apsaimniekot. Pirmā ziema nav bijusi viegla, bet arī ne tik grūta, kā iedomājušies, bet pats labākais ir tas, ka šeit var baudīt mieru, nesteidzīgu dzīves ritumu un mājai piemīt īpaša aura.

Māja nopirkta lielāka nekā ģimenei nepieciešams, tāpēc Zommeru ģimene plāno piedāvāt šeit vietu naktsmājām arī citiem, lai pie dabas atpūstos no stresa. Tās noteikti nebūs daudzas mazas viesnīcas istabiņas, bet nedaudzas, kā arī lielas un ērtas istabas. Taču pastāv jautājums – vai tas interesēs citus cilvēkus, tāpēc nolemts sākumā pamēģināt ar vienu numuriņu. Par savām aktivitātēm ģimene informē izveidotajā feisbuka kontā “Muižas istabas”.

Foto: Eva Pričiņa