Jānis Vitenbergs: par spīti nozares iebildumiem depozīta sistēma jāievieš gada laikā

"Iepazīstoties ar depozīta sistēmas problēmjautājumiem, var secināt, ka šis jautājums ir novilcināts vairākus gadus, tādēļ to vairs nevar atlikt, un depozīta sistēma ir jāievieš gada laikā," uzsver Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs Jānis Vitenbergs. Trešdien, 27.martā, Saeimas Tautsaimniecības komisijas un Vides un klimata apakškomisijas kopsēdē tiks vērtēta Igaunijas pieredze un darbības principi depozīta sistēmas ieviešanai, informē Saeimas Preses dienests.

Iepakojuma depozītu sistēmu Latvijā plānots piemērot ūdens, bezalkoholisko dzērienu, alus, kā arī dzērienu ar zemu alkohola saturu PET pudeļu, stikla un metāla iepakojumiem.

"Saeima ir saņēmusi vairāk nekā 10 000 Latvijas iedzīvotāju iesniegumu par depozīta sistēmas ieviešanu, bet līdz šai dienai nav notikusi reāla virzība šī jautājuma risināšanā. Atkritumu apsaimniekošanas nozare norāda, ka depozīta sistēmas mērķus var sasniegt ar atkritumu dalītas savākšanas sistēmu, kas, manuprāt, nav labākais iespējamais risinājums," norāda J.Vitenbergs.

"Publiskajā telpā ir izskanējuši dažādi viedokļi par depozīta sistēmas ieviešanu, bet neesmu redzējis patiesu gribu šo jautājumu novest līdz rezultātam. Šobrīd tiek apspriesti dažādi iespējamie risinājumi. Vienā no risinājumiem depozīta sistēmas ieviešanā piedāvā pārņemt pieredzi no lietuviešiem un igauņiem, ieviešot norvēģu modeli. Esmu konsultējies ar informācijas tehnoloģiju nozari un izvērtējis alternatīvu piedāvājumu no Latvijas labāko mobilo tehnoloģiju risinājumu realizētājiem, kas, manuprāt, Latvijas apstākļiem ir piemērotākais," uzsver Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs.

“Mums nebūtu jāizmanto novecojušas tehnoloģijas. Latvijai jārāda priekšzīme, ieviešot inovatīvu risinājumu, kuru pārņemtu arī citās valstīs, tādējādi radot ne tikai visefektīvāko depozīta sistēmu Eiropā, bet arī radot eksportspējīgu produktu, kas celtu iekšzemes kopproduktu un parādītu mūsu inovācijas pasaulē,” piebilst J.Vitenbergs.

Foto: lsm.lv