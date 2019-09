Jau rīt Ķīpsalā atklās starptautisko pārtikas izstādi “Riga Food 2019” (FOTO)

4. septembrī sāksies un līdz 7. septembrim Ķīpsalā norisināsies Baltijas nozīmīgākais pārtikas nozares pasākums – izstāde “Riga Food 2019”, kas vienkopus pulcēs profesionāļus un gardēžus no visas pasaules, informē izstādes rīkotāji.

Izstādes oficiālā atklāšanas ceremonija notiks 4. septembrī pulksten 11. Atklāšanas ceremonijā piedalīsies: zemkopības ministrs Kaspars Gerhards. Uzreiz pēc “Riga Food 2019” atklāšanas ceremonijas, pulksten 11.30 tiks apbalvoti izcilas kvalitātes pārtikas produktu – piena, maizes un medus – konkursu uzvarētāji. Labākie saņems “Riga Food” medaļas.

“Riga Food” ir nozīmīgs pārtikas industrijas attīstību veicinošs pasākums, kur ik gadu tiekas profesionāļi no visas pasaules, lai sekmētu savu biznesu un iepazītos ar nozares aktualitātēm, kā arī piedalītos biznesa pasākumos un profesionāļu konkursos. Izstādes piedāvājumā būs gan vērienīga nozares uzņēmumu un organizāciju ekspozīcija, gan plašs konkursu, šovu, semināru un citu atraktīvu un interesantu pasākumu klāsts.

“Riga Food 2019” piedalīsies vairāk nekā 700 uzņēmumu no vismaz 37 valstīm. Pirmo reizi izstādē būs uzņēmumi no Baškortostānas, Lielbritānijas un Rumānijas. Šogad izstādē būs apskatāmi 16 kopstendi – Baltkrievijas, Čehijas, Gruzijas, Igaunijas, Itālijas, Meksikas, Latvijas, Lietuvas, Kanādas, Uzbekistānas, Polijas, Ukrainas un Hersonas apgabala, Krievijas: Baškortostānas, Tulas apgabala un Altaja novada.

”Riga Food” rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Agroresursu un ekonomikas institūtu, Latvijas Tehnoloģisko centru, „EEN Latvija”, Pavāru klubu, „Diplomatic Economic Club Latvia” u. c.

Izstādes darba laiks:

4. septembris 10.00–18.00 (Profesionāļu diena)

5.–6. septembris 10.00–19.00

7. septembris 10.00–17.00

