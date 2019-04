Jauniešu Saeimā ievēlēti seši Jelgavas skolēni

Lai iepazītu likumdevēja darba specifiku un no parlamenta tribīnes uzrunāt vienaudžus par aktuālām tēmām Latvijas un Eiropas Savienības (ES) nākotnes veidošanā, šodien, 26. aprīlī, Saeimas namā Rīgā kopā sanāks simts Jauniešu saeimā ievēlētie jaunieši – viņu vidū ir arī seši Jelgavas skolēni.

Jelgavu Saeimā pārstāv 4. vidusskolas skolēni Rūta Reinsone un Ņikita Puķe, Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolnieces Zane Maksīne Cunska un Līva Ašmane un Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēni Renārs Tukris un Linda Grāvīte, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Šā gada Jauniešu Saeimas centrālā tēma “Jaunietis. Latvija. Eiropas Savienība” ir saistīta ar maijā gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Jaunieši aicināti diskutēt par aktuāliem jautājumiem, apzinoties sevi ne tikai kā daļu no Latvijas, bet arī ES.

Lai iekļūtu 9. Jauniešu Saeimā, jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem bija jāpiesaka sava ideja virtuālajām vēlēšanām interneta vēlēšanu platformā. Iesaistīties projektā bija aicināti gan Latvijā, gan ārpus valsts dzīvojošie jaunieši. Katrs jaunietis kandidēja atsevišķi un kā sava veida vēlēšanu programmu piedāvāja kādu sev svarīgu ideju. Savas idejas viņi varēja iesniegt par kādu no četrām tēmām: "Jaunietis ES", "Jaunietis sabiedrībā", "Izglītības iespējas" un "ES nākotne".

Jauniešu Saeimas deputāti tika ievēlēti publiskā balsojumā, un projektā pārstāvēti visi Latvijas reģioni proporcionāli to iedzīvotāju skaitam. Deputātu mandātu sadalījums noteikts, ņemot vērā 13. Saeimas vēlēšanu rezultātus. Saeimā iekļuvuši 35 kandidāti no Rīgas vēlēšanu apgabala, 25 – no Vidzemes, 14 – no Latgales, 14 – no Zemgales un 12 – no Kurzemes vēlēšanu apgabala.

Jauniešu Saeimas darbs ir pietuvināts parlamenta reālajam darbam, likumu izstrādes un pieņemšanas procesam komisijās un Saeimas sēdēs. Jauniešu Saeimas deputātiem būs iespēja strādāt četrās nozaru komisijās: Ārlietu, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu, Izglītības, kultūras un zinātnes un Eiropas lietu komisijā. Plānots, ka tās vadīs Saeimas nozaru komisiju priekšsēdētāji.

Parlaments projektu “Jauniešu Saeima” organizē jau devīto gadu.

Foto: Jelgavas pašvaldība