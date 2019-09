Jelgavā 1200 "Sadales tīkls" klientiem šorīt traucēta elektroapgāde; traucējumi novērsti

AS "Sadales tīkls" šodien Jelgavā reģistrējis tehnoloģisku traucējumu vidējā sprieguma 10 kilovoltu (kV) elektrotīklā, kas ietekmē aptuveni 1200 klientu elektroapgādi Māras, Asteru, Dambja, Filozofu un Aspazijas ielas apkaimē, aģentūru LETA informēja "Sadales tīkla" pārstāve Tatjana Smirnova.

Traucējums Jelgavā reģistrēts pulksten 11.14, un tā iemesls ir rakšanas darbu laikā pārrakta vidējā sprieguma 10kV kabeļu līnija.

Elektroapgāde klientiem atjaunota pulksten 11.54, informē T. Smirnova.



AS “Sadales tīkls” aicina būt saprātīgiem saimniecisko darbu veicējiem, saskaņot plānotos darbus elektrotīkla tuvumā un darbu laikā ievērot visas tehnoloģiskās un drošības prasības, jo elektrolīniju bojājumu skaits, kuri radušies dažādu būvniecības, lauksaimniecības, mežizstrādes darbu laikā, ir vairakkārt pieaudzis un elektrolīnijas tiek bojātas jau vairāk nekā 20 reizes nedēļā visā Latvijā.

Situācija ir kritiska, jo šo bojājumu novēršana sāk aizņemt lielāko daļu no operatīvā personāla darba laika un šogad tie jau ir radījuši AS “Sadales tīkls” zaudējumus 174 tūkstošu eiro apmērā. Šādos gadījumos cieš arī AS "Sadales tīkls" klienti, kuriem tiek traucēta elektroenerģijas piegāde, bet paši darbu veicēji, nenovērtējot elektrības bīstamību, riskē ar savu dzīvību.

