Jelgavā 15.jūlijā tiks izsludināta pieteikšanās pēdējai bezmaksas nometnei

Projekta “Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta” ietvaros 15.jūlijā tiks izsludināta pieteikšanās pēdējai bezmaksas nometnei “Velo vasara”, informē Jelgavas pašvaldība.

Nometne notiks no 22. jūlija līdz 26 .jūlijam no pulksten 8 līdz 18, un tā ir paredzēta bērniem vecumā no 10 – 14 gadiem. Vietu skaits grupā ir ierobežots - 30 vietas. Lai piedalītos nometnē, bērna vecākiem būs jānodrošina ekipējums - velosipēds un ķivere.

Pieteikšanās nometnei notiks elektroniski 15. jūlijā no pulksten 8 līdz 12, iesūtot e-pastā: nometnes_jelgava@inbox.lv elektronisku pieteikumu, norādot nometnes nosaukumu, bērna vārdu, uzvārdu; bērna dzimšanas datus (datums, mēnesis, gads); vecumu (pilni gadi) dzīvesvietas adresi; vecāku vārdu, uzvārdu; vecāku telefona numuru.

Pieteikumi tiks izskatīti iesūtīšanas kārtībā, izvērtējot bērna atbilstību nometnes vecuma grupai. Tāpat nometnes dalībnieku sarakstā netiks iekļauti bērni, kuri šogad jau ir iekļauti kādā no Veselības veicināšanas projekta nometnēm. Pieteikumi, kas tiks iesūtīti pirms pulksten 8 vai pēc pulksten 12 netiks izskatīti, norāda pašvaldība.

