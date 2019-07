Jelgavā 2500 klientiem atjaunota elektroapgāde

AS "Sadales tīkls informē, ka elektroapgādes traucējumi klientiem Jelgavā novērsti pulksten 15.05, informē uzņēmuma preses sekretāre Tatjana Smirnova.

Kā ziņots iepriekš, šodien pulksten 13.53 tika reģistrēts tehnoloģisks traucējums vidējā sprieguma 10kV (kilovoltu) elektrotīklā Jelgavā ietekmējot aptuveni 2 500 klientu elektroapgādi Sudrabu Edžus, Pasta, Zirgu, Mātera ielas apkārtnē. AS „Sadales tīkls” operatīvā darba brigāde nekavējoties uzsāka bojājuma lokalizēšanu, lai visiem klientiem atjaunotu elektroenerģijas piegādi pēc iespējas ātrāk.

Aptuveni 1 200 klientiem Zirgu, Pasta, Mātera un Sudrabu Edžus ielā elektroapgāde tika atjaunota pulksten 14.31 un visiem klientiem elektroapgāde atjaunota pulksten 15.05.

Elektroapgādes pārtraukumu izraisīja ūdensvada rakšanas darbu laikā bojāta 10kV kabeļu līnija.

Vidēji divas reizes dienā AS “Sadales tīkls” reģistrē elektrotīkla bojājumus, kurus izraisa būvniecības, lauksaimniecības, mežizstrādes un citu saimniecisko darbu veicēji. Pērn šo darbu laikā elektrotīkls bojāts 738 reizes, bet šā gada pirmajos piecos mēnešos uzņēmums ir reģistrējis 259 bojājumus – 102 reizes pārraktas kabeļu elektrolīnijas, 104 vietās ar tehniku bojātas gaisvadu elektrolīnijas un konstatētas 53 bojātas transformatoru apakšstacijas vai elektroapgādes sadalnes. Katrs šāds bojājums rada elektroapgādes pārtraukumu klientiem, zaudējumus AS “Sadales tīkls” un brīdī, kad tehnika ir saskārusies ar elektrotīklu, tās vadītājs vai blakus esošās personas var gūt nāvējošu elektrotraumu.

Vislielākais bojājumu skaits tiek reģistrēts gada siltajā periodā, kad aktīvi norit lauksaimniecības un būvniecības darbi, jo iedzīvotāji plānotos darbus elektrolīniju tuvumā nesaskaņo ar AS “Sadales tīkls” vai neievēro darbu veikšanas tehnoloģiskās un drošības prasības. Analizējot negadījumu cēloņus, AS “Sadales tīkls” secina, ka bieži vien tehnikas vadītājs nezina vai ir aizmirsis drošības noteikumus, kā arī noguruma un ikdienas darba rutīnā nepamana elektrolīnijas. Ja saimniecībās vai uzņēmumos mainās specializētās tehnikas vadītāji, svarīgi tiem atgādināt par drošības prasībām elektrotīkla tuvumā.

AS “Sadales tīkls” aicina būt atbildīgiem, saskaņot plānotos darbus elektrotīkla tuvumā un darbu laikā ievērot visas drošības un tehnoloģiskās prasības.

Foto: pixabay.com