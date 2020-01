Jelgavā Aviācijas ielas posma asfaltēšanas laikā mainīsies autobusa maršruti

SIA "Jelgavas autobusu parks" informē, ka Loka maģistrāles asfaltēšanas darbu laikā no 20. janvāra pulksten 13 sabiedriskajam transportam tiks slēgts Aviācijas ielas posms no Loka maģistrāles virzienā uz Paula Lejiņa ielu, līdz ar to mainīsies 5., 6., 11., 15., 19. un 25. pilsētas autobusa maršruti.

Satiksmes ierobežojumu dēļ 5., 6., 11., 15., 19. un 25. maršrutā sabiedriskais transports slēgto Aviācijas ielas posmu apbrauks pa Paula Lejiņa ielu, Pumpura ielu, Rīgas ielu un Loka maģistrāli.

Loka maģistrālē pie degvielas uzpildes stacijas "Neste" tiks izvietotas pagaidu autobusu pieturas ielas abās pusēs, jo Loka maģistrālē asfaltēšanas darbu laikā tiks slēgtas autobusu pieturas "Rīgas iela" abos virzienos.

Ar satiksmes organizācijas shēmu var iepazīties ŠEIT.

Foto: no arhīva