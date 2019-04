Jelgavā bez maksas varēs nodot riepas

SIA “Zemgales Eko” no 15. līdz 30. aprīlim rīko automašīnu riepu nodošanas akciju “Dod riepām otru dzīvi”, kuras laikā iedzīvotāji jebkurā pilsētas dalīto atkritumu savākšanas laukumā vienu reizi bez maksas varēs nodot utilizēšanai četras vieglās automašīnas riepas, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Pērn, kad akcija tika rīkota pirmo reizi, tā guva lielu atsaucību. Arī šogad nolietotās vieglās automašīnas riepas varēs bez maksas nodot jebkurā no trim pilsētas dalīto atkritumu savākšanas laukumiem – Salnas ielā 20, Paula Lejiņa ielā 6 vai Ganību ielā 84. Dalīto atkritumu savākšanas laukumi akcijas laikā strādās pēc ierastā darba laika: Salnas ielā 20 un Paula Lejiņa ielā 6 – no otrdienas līdz svētdienai no pulksten 10 līdz 19, savukārt Ganību ielā 84 – pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, no otrdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8 līdz 17, bet sestdienās no pulksten 9 līdz 14.

Akcijas laikā ar vienu automašīnu varēs atvest vienu riepu komplektu. Proti, iebraucot dalīto atkritumu savākšanas laukumā, tiks reģistrēts automašīnas numurs, tādējādi divreiz ar šo automašīnu aizvest riepas nevarēs.

Akcija tiek īstenota sadarbībā ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu “Latvijas Zaļais fonds”, kas pieteicies pēc akcijas bez maksas savākt visas iedzīvotāju nodotās riepas. Uzņēmums parūpēsies, lai šie atkritumi tiktu pārstrādāti, un vēlāk no pārstrādātajām riepām taps bērnu un sporta laukumu segums un ceļa segums.

Akcijā šogad iesaistījušies arī vairāki autoservisi Latvijā – līdz 30. aprīlim, mainot riepas vai iegādājoties jaunas, veco riepu komplektu tie pieņems bez maksas. Jelgavā šādu iespēju piedāvās uzņēmums “Baltyre Latvia” Aviācijas ielā 8. Darbdienās tas atvērts no pulksten 8 līdz 18.

Foto: Jelgavas pašvaldība