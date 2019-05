Jelgavā notiek publiskā apspriešana par koku ciršanu Rīgas ielā

Sabiedriskai apspriešanai tiek nodota divu koku ciršanas iecere, Jelgavā, Rīgas ielā 50a, Publiskā apspriešana notiks līdz šā gada 30.maijam, informē Jelgavas pašvaldības Būvvalde.

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17, piektdienās no pulksten 8 līdz 14.30), kā arī pilsētas portālā www.jelgava.lv.

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

Foto: Jelgavas pašvaldība