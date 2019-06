Jelgavā notiks darba suņu sacensības

29. un 30. jūnijā, Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC) notiks suņu apmācības centra “Inter Sport Canis” un Latvijas Kinoloģiskās federācijas organizētas starptautiskas darba suņu sacensības ”IGP”. Sacensībās piedalīsies rīzenšnauceri, dobermaņi, baseroni, malinua un vācu aitu suņi un tiks vērtēta suņu prasme dzīt pēdas, paklausība un aizsardzības darbs. Tāpat sacensībās Jelgavā tiks izvēlēti Latvijas komandas dalībnieki, kas septembrī valsti pārstāvēs “IGP” pasaules čempionātā Austrijā, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

“IGP” sacensības tiek iedalītas trīs sarežģītības līmeņos, un Jelgavā būs iespēja novērtēt iesācēju un pasaules čempionu līmeni. “Pēdu dzīšana notiks ārpus pilsētas, bet paklausības un aizsardzības pārbaudījumiem ikviens varēs sekot līdzi ZOC stadionā. Paklausības daļā tiks vērtēta noteiktu vingrinājumu izpilde – galvenie kritēriji ir pareiza uzdevumu izpilde, suņa un pavadoņa ātrums un precizitāte, suņa vēlme strādāt kopā ar pavadoni. Savukārt aizsardzības daļā tiks vērtētas suņa spējas atvairīt uzbrukumu.

Suņi startēs pa sešiem flaitā jeb grupā, pildot uzdevumus pārī – kamēr viens suns pildīs paklausības uzdevumus, otram tiks dota komanda “guli” – arī šis ir viens no vingrinājumiem. Pēc neliela pārtraukuma šī paša flaita suņi piedalīsies aizsardzības daļā.

Sacensībās būs dalībnieki no Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas un Latvijas, bet suņus tiesās slovēņu tiesnesis Mirans Mars. Aizsardzības daļā tiesneša palīgi būs Janniks Grube no Dānijas un Gustafs Ebers no Zviedrijas.

Jelgavā šādas sacensības notiks pirmoreiz, pulcējot dalībniekus, kuri piedalījušies dažādos “IGP” pasaules čempionātos un kur suņi vairākkārt parādījuši ievērojamus rezultātus.

Darba suņu sacensības ZOC bez maksas aicināts apmeklēt ikviens.

