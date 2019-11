Jelgavā notiks jauniešu forums "Esam kopā!"

Ceturtdien, 28.novembrī no pulksten 15 līdz 18 Jelgavas Valsts ģimnāzijā, notiks jauniešu forums "Esam kopā!", informē Sabiedrības integrācijas pārvalde.

Jau divpadsmito reizi uz kopīgu sarunu un ciešāku sadarbības veidošanu tiek aicināti jaunieši no Jelgavas izglītības iestādēm un jauniešu organizācijām, studenti no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Jelgavas pilsētas domes deputāti un Jelgavas pilsētas pašvaldības pārstāvji, lai atklāti diskutētu par jauniešiem aktuālām tēmām un izvērtētu sarunas laikā saņemto informāciju un pielāgotu to Jelgavas pilsētas darbā ar jauniešiem. Foruma ietvaros kopīgiem spēkiem meklēsim iespējamos risinājumus vairākiem izaicinājumiem Jelgavas jauniešu ikdienā.

Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju foruma par jauniešu līdzdalības modeļiem mērķis ir - noskaidrot jauniešu viedokļus, vajadzības, vēlmes un vērtējumu par jauniešu līdzdalības atbalstu Jelgavā, lai vēlāk izstrādātu vismaz divus jauniešu līdzdalības modeļus un piedāvājumus to realizēšanai.

Foruma pirmajā daļā dalībnieki tiks iepazīstināti ar atskatu par "Jauniešu foruma 2018" ideju realizāciju, pievēršot uzmanību konkrētām izmaiņām , kas paveiktas pagājušā gada foruma rezultātā. Foruma praktiskajā daļā, jaunieši, ar neformālas izglītības metožu palīdzību, stāstīs par savu personīgo pieredzi un viedokļiem jaunatnes lietās Jelgavā, piedalīsies atklātā sarunā ar uzrunātajām amatpersonām, uzdodot svarīgākos un aktuālākos jautājumus, kā arī sniegs dažādas idejas par jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu Jelgavā un Latvijā kopumā.

Jauniešu forumā "Esam kopā!" īpaši aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem, kuriem ir iespēja un vēlēšanās paust savu viedokli, jo katra jaunieša viedoklis ir ļoti svarīgs pilsētas attīstībai.

Forumu organizē Jelgavas pilsētas pašvaldība Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam valsts budžeta finansētā projekta "Jelgava jauniešiem II" ietvaros.

Foto: Jelgavas pašvaldība