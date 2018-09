Jelgavā notiks komandiera maiņas ceremonija

Zemessardzes komandieris brigādes ģenerālis Ainārs Ozoliņš, Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes komandieris pulkvedis Andris Rieksts, kā arī aicinātie viesi apmeklēs Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes 52. kaujas atbalsta bataljona komandiera maiņas svinīgo ceremoniju sestdien, 8. septembrī pulksten 10 Jelgavas pils pagalmā. Tajā bataljona komandiera amatā stāsies majors Arvis Zīle, informē Zemessardzes 4.Kurzemes brigādes štāba pārstāve Guna Štolcere.



Majors A.Zīle dienestu sācis 1995. gadā Aizsardzības spēku Robežsargu brigādē, 5. Jelgavas robežsardzes bataljonā. No 1999. līdz 2008. gadam dienestu turpinājis Militārā policijā. 2012. gadā majors A.Zīle absolvējis Baltijas Aizsardzības koledžu Igaunijā un zināšanas pilnveidojis arī ASV. No 2012. līdz 2014. gadam majors A.Zīle dienestu veica Apvienotajā štābā Operāciju Plānošanas daļā. No 2015. līdz 2018. gadam dienestu turpināja Ziemeļaustrumu daudznacionālo spēku štāba operāciju vadības daļā.

Majors A.Zīle pildījis dienesta pienākumus arī starptautiskajās operācijās Kosovā un Afganistānā.

Foto: no arhīva