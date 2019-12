Jelgavā palielināts vairāku sociālo pabalstu apmērs

Jelgavas pilsētas pašvaldība ir radusi iespēju no nākamā gada par 20 eiro palielināt pabalstu politiski represētajām personām, kuru tās saņem reizi gadā – novembrī valsts svētkos. Turpmāk pabalsts būs 50 eiro apmērā. Tāpat no nākamā gada līdz 150 eiro tiks palielināts pašvaldības pabalsts veselības uzlabošanai personām, kas sasniegušas 100 un vairāk gadu vecumu. Savukārt par 10 eiro palielināts pašvaldības pabalsts ēdināšanas pakalpojumu apmaksai pilsētas maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri obligāto sagatavošanu pamatizglītībai apgūst skolā. Šis pabalsts no nākamā gada būs līdz 50 eiro apmērā, informē pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

No nākamā gada politiski represētajām personām pašvaldības pabalsts tiks palielināts līdz 50 eiro. Šobrīd pabalsts ir 30 eiro. Politiski represētās personas pašvaldības pabalstu saņem reizi gadā - novembrī Latvijas valsts svētkos. Pēc Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes datiem Jelgavā šobrīd dzīvo ap 280 politiski represēto personu.

Grozījumi paredz personām, kas sasniegušas 100 gadu un vairāk paaugstināt pabalsta apmēru līdz 150 eiro. Šobrīd pabalsts ir 143 eiro.

Savukārt bērniem no maznodrošinātām, trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm, kuri obligāto sagatavošanu pamatizglītībai apgūst skolā, pašvaldības pabalsts ēdināšanas pakalpojumu apmaksai tiks palielināts līdz 50 eiro. Izmaiņas veiktas, lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju starp maznodrošinātām, trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni obligāto sagatavošanu skolai apgūst bērnudārzos, un tām, kuru bērni obligāto sagatavošanu skolai apgūst skolā.

Vēl no nākamā gada paredzēts palielināt ienākumu slieksni aizbildņu ģimenēm līdz 295 eiro (šobrīd 265 eiro), lai nodrošinātu iespēju ģimenē dzīvojošajam bērnam pretendēt uz pašvaldības pabalstu ēdināšanas apmaksai vispārējās izglītības iestādēs un pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei.

Foto: no arhīva