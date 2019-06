Jelgavā Prohorova ielas apkaimē attīstās ražošana

Vairāki uzņēmumi jau sekmīgi darbojas jaunizveidotā Lielupes industriālā parka teritorijā. Vienlaikus pērn noslēgts pašvaldības sadarbības memorands ar SIA “Nature Foods” par jaunas pārtikas ražotnes būvēšanu uz pašvaldības zemes Prohorova ielā 13. Līdz ar to Prohorova ielas apkaime tuvākajos gados attīstīsies par spēcīgu ražošanas zonu. Lai kāpinātu uzņēmējdarbības potenciālu pilsētā, pašvaldība šobrīd īsteno projektu, kas paredz degradētu teritoriju depo mikrorajonā izveidot par industriālo zonu, sakārtojot komunikācijas un atjaunojot ceļa segumu Prohorova, Neretas un Garozas ielas posmos, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Lielupes industriālais parks atrodas kādreizējā būvmateriālu kombināta teritorijā un aptver 20 hektārus. Šeit trīs gadu laikā remontēti jumti, atjaunots vietējais ūdensvads un kanalizācija. Parkā šobrīd strādā 14 uzņēmumi, kuros ir ap 150 darbavietu, bet vēl vairāki plāno uzsākt darbu. Uzņēmumi, kas strādā teritorijā, piemēram, izgatavo dzelzsbetona konstrukcijas, pārstrādā plēvi un ražo granulas, nodarbojas ar koka izstrādājumu ražošanu, ražo koka paneļu mājas, nodarbojas ar nestandarta materiālu metināšanu, gumijas izstrādājumu atjaunošanu.

Parks ir unikāls ar to, ka nodrošina trīs dažādus transporta ceļus. Galvenais transporta ceļš ir ielas, ko pašvaldība šobrīd pārbūvē, palielinot gan ielu nestspēju, gan nodrošinot iespēju pieslēgt nepieciešamās komunikācijas, tostarp gāzi. Vēl parka teritorijā ir dzelzceļš, kas šobrīd nefunkcionē, bet tuvāko trīs gadu laikā plānots to atjaunot. Trešā iespēja ir ūdens transports – netālu ir Lielupe, kur varētu veikt kravu pārvadājumus. Kad būs pabeigts projekts un sakārtotas ielas, parka lokālās komunikācijas tiks pieslēgtas pilsētas tīkliem. Nozīmīgs būs arī ceļš, ko plānots uzbūvēt, savienojot Garozas un Neretas ielu, – tas vedīs caur industriālā parka teritoriju, tā atslogojot pilsētas ielas no kravas transporta.

Jau ziņots, ka novembrī pašvaldība noslēdza sadarbības memorandu ar SIA “Nature Foods”, kas uz pašvaldības zemes Prohorova ielā 13 paredz būvēt vegānu un veģetāriešu pārtikas ražotni. Galvenie produkti būs dzēriens no pākšaugu proteīna jeb veselīga alternatīva govs pienam un uzkodas no zirņu proteīna. Sadarbības līgums paredz, ka tiks uzbūvēta ražošanas ēka vismaz 4000 kvadrātmetru platībā. Visticamāk, rūpnīca būs lielāka, nekā sākotnēji plānots, līdz ar to arī potenciālo darbavietu skaits varētu pārsniegt 61, kā bija plānots iepriekš.

Infrastruktūra šajā pilsētas daļā tiek sakārtota, pašvaldībai realizējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu projektu “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā”. Darbi vienlaikus norisinās Prohorova, Neretas un Garozas ielā – plānots, ka tiks izbūvētas komunikācijas un atjaunots ap 600 metru garš Neretas ielas posms, ap 1300 metru garš Prohorova ielas posms un ap 1000 metru garš Garozas ielas posms.

Šobrīd tiek būvēti saimnieciskās un lietusūdens kanalizācijas un ūdensapgādes tīkli, drenāžas sistēma, sakaru kanalizācijas tīkls. Vēl, ieklājot gabionu maisus, tiek stiprināta Lielupes krasta nogāze pie Upes ielas. Pārbūvējot Prohorova ielas posmu no Garozas līdz Neretas ielai, tas tiks paplašināts no divām uz trim braukšanas joslām, kā arī tiks izbūvētas autobusu pieturas, apgaismojums un apvienotais gājēju un velosipēdistu ceļš. Darbus veic AS “A.C.B.”, un tos plānots pabeigt līdz 2020. gada 30. septembrim. Projekta kopējās izmaksas ir 7 742 196,77 eiro ar PVN.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība