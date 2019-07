Jelgavā rekordliels pieteikumu skaits pieaugušo mācību projektam

Ir noslēgusies pieteikšanās ES fondu finansētā pieaugušo izglītības projekta 4. kārtai. Izglītības projektu ietvaros iedzīvotājiem Jelgavā bija pieejams plašs izglītības programmu piedāvājums dažādās jomās – būvniecība, kokrūpniecība, metālapstrāde, enerģētika un ēdināšana.

Līdz ar dažādību piedāvātajās izglītības jomās, ir audzis pieteikumu skaits – kopumā programmās pilsētas izglītības iestādēs saņemti 668 pieteikumi, kas ir divreiz vairāk nekā projekta 3. kārtā. Tas liecina, ka pilsētā palielinās pieprasījums pēc profesionālās tālākizglītības programmām, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Konkrētajā projekta kārtā pieprasītākās profesijas ir: tērpu izgatavošanas un stila speciālists, inženierkomunikāciju tehniķis, elektrotehniķis, loģistikas darbinieks, metālapstrādes darbinieks un konditors. Kas attiecas uz īsākās neformālās izglītības programmām, visvairāk pieteikumu ir tādās jomās kā datu analīze, pārskatu sagatavošana, komandas darba veidošana, personas datu aizsardzība, kā arī uzņēmēju tematiskajās programmās un biznesa ideju attīstības jomā.

Programmas, kurās saņemts maz pieteikumu skaits, netiks īstenotas, savukārt pastāv iespēja, ka augsti pieprasītās programmas tiks dalītas vairākās grupās. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, attiecīgi 90 procentus mācību izmaksu sedz no projekta līdzekļiem, bet 10 procenti ir strādājošā līdzfinansējums.

Savukārt nodarbinātajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu mācības tiek nodrošinātas bez maksas, no projekta līdzekļiem sedzot izmaksas 100 procentu apmērā. Apstiprinājumu par uzņemšanu pretendenti saņems šomēnes – par to informēs izglītības iestāde, kuras programmā iesniegts pieteikums. Pēc apstiprinājuma saņemšanas interesentiem būs iespēja vienoties par līguma slēgšanu, kā arī noskaidrot mācību sākšanas laiku un grafiku.

