Jelgavā sāk sagatavošanās darbus lielveikala "Lidl" būvniecībai

Jelgavas pilsētas pašvaldības būvvalde ir izsniegusi būvatļauju lielveikala "Lidl" būvdarbu uzsākšanai. Šonedēļ norisināsies būvdarbu tehniskie sagatavošanās darbi, tiks uzstādīts nožogojums ap būvniecības teritoriju, savukārt no 9.decembra norisināsies zemes darbi - tiks norakts liekais zemes slānis un attīrīta teritorija. Būvniecības darbi tiks uzsākti nākamā gada sākumā, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Rīgas ielas un Loka maģistrāles krustojumā, no 6.decembra pulksten 8 līdz 2020.gada 15.augustam pulksten 17, būs izmaiņas satiksmes organizācijā. Būvdarbi norisināsies Rīgas ielā - posmā no Pumpura ielas līdz Loka maģistrālei un Loka maģistrālē - posmā no Aviācijas ielas līdz Rīgas ielai.

Loka maģistrāles pārbūves laikā tika izbūvēti visi nepieciešamie komunikāciju pieslēgumi tirdzniecības centra teritorijai, lai iela netiktu rakta vēlreiz.

Foto: no arhīva