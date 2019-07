Jelgavā sākas sagatavošanās darbi Strautu un Bērzu ceļu posmu asfaltēšanai

Objekta “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai” ietvaros ir paredzēts asfaltēt vairākus apbraucamo ceļu posmus. 16. jūlijā sākas sagatavošanās darbi pirmo divu apbraucamo ceļu posmu asfaltēšanai: Strautu ceļa posmam no Bērzu ceļa līdz Kalnciema ceļam un Bērzu ceļa posmam no Kļavu ceļa līdz Strautu ceļam.

Pirms asfaltbetona seguma ieklāšanas tiks veikti sagatavošanās darbi: esošā ceļa seguma konstrukcijas biezumu šurfēšana, esošo komunikāciju atrašanās vietas precizēšana, nomaļu uzaugumu novākšana, veikti planēšanas darbi, ieklāts ģeorežģis un nesaistītu minerālmateriālu izlīdzinošā kārta.

Minētajos ceļu posmos pēc pārbūves darbiem tiks noteikts braukšanas ātruma ierobežojums 30km/h un Strautu ceļā tiks izbūvēti divi ātrumvaļņi. Paredzētais darbu izpildes termiņš ir līdz septembra beigām, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”.

Foto: no arhīva