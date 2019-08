Jelgavā sāksies pieteikšanās bezmaksas vingrošanai un baseina apmeklējumam

No 22. augusta pulksten 9 sāksies pieteikšanās bezmaksas vingrošanas nodarbībām fizioterapeita vadībā, kurās aicināti piedalīties bērni un jaunieši vecumā no septiņiem gadiem, iedzīvotāji vecumā no 54 gadiem un grūtnieces. Bet 28. augustā no pulksten 17 līdz 18 jelgavnieki vecumā no 54 gadiem un personas ar invaliditāti varēs saņemt bezmaksas peldēšanas abonementus, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Vingrošanas nodarbībās fizioterapeita vadībā aicināti iesaistīties bērni vecumā no 7 līdz 17 gadiem, kuri tiks dalīti divās grupās – no 7 līdz 12 gadiem un no 13 līdz 17 gadiem. Bērniem un jauniešiem tiks veidotas trīs grupas un katrā no tām varēs piedalīties līdz desmit dalībniekiem.

Iedzīvotājiem vecumā no 54 gadiem tiks komplektētas piecas grupas, katrā līdz desmit cilvēkiem, bet grūtniecēm – viena grupa ar astoņām dalībniecēm. Katra grupa aizvadīs astoņas bezmaksas vingrošanas nodarbības kopā ar fizioterapeitu.

Vingrošanas nodarbības sāksies septembrī un notiks Jelgavas poliklīnikā un Zemgales veselības centrā. Lai piedalītos bezmaksas vingrošanā, ir obligāti iepriekš jāpiesakās pa tālruni 63048913. Pieteikšanās sāksies 22. augustā no pulksten 9.

Šoruden personām no 54 gadu vecuma un personām ar invaliditāti tiek piedāvāta iespēja saņemt peldbaseina abonementu, kas ļauj peldbaseinu desmit reizes apmeklēt bez maksas. Bezmaksas peldbaseina abonementus norādīto mērķgrupu iedzīvotāji varēs saņemt 28. augustā no pulksten 17 līdz 18 Dobeles ielā 62a.

Veselības veicināšanas bezmaksas aktivitātes Jelgavā tiek īstenotas ar Eiropas Savienības projekta "Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1. kārta" atbalstu.

Foto: no arhīva