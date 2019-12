Jelgavā sākusies gripas epidēmija

Latvijā izziņota gripas epidēmija, pamatojoties uz pagājušās nedēļas datiem, ka Jelgavā un Rīgā gripas pacientu skaits sasniedzis epidēmijas slieksni, pašvaldību informē Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta Jelgavas Zemgales reģionālās nodaļas vecākā epidemioloģe Olga Kovaļauska.

Gripas un citu elpceļu infekciju monitoringa dati liecina, ka aizvadītajā nedēļā Jelgavā reģistrēti vairāk nekā 260 gripas gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, kas vairāk nekā divas ar pusi reizes pārsniedz epidēmijas slieksni, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Pēc epidemiologu sniegtās informācijas gripa ir īpaši bīstama maziem bērniem un grūtniecēm. SPKC speciālisti atgādina, ka vislabākā aizsardzība pret gripu un gripas izraisītām komplikācijām ir ikgadējā vakcinācija. No šī gada 1.oktobra valsts apmaksā vakcīnu pret gripu bērniem no 6 līdz 23 mēnešu vecumam un grūtniecēm. Tāpat valsts apmaksātu pretgripas vakcīnu pilnā apmērā kompensē arī bērniem no diviem gadiem līdz pilngadības vecumam, ja bērns slimo ar kādu hronisku saslimšanu.

Epidemiologi atgādina: lai novērstu vīrusu izplatīšanos, ja ir gripa vai gripai līdzīga saslimšana, šķaudot vai klepojot, ieteicams izmantot vienreizlietojamās salvetes, lai aizsegtu muti un degunu, un pēc tam jānomazgā rokas. Saslimšanas gadījumā jāpaliek mājās un jāsazinās ar savu ģimenes ārstu. Nacionālais veselības dienests atgādina, ka gripas epidēmijas laikā no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas ģimenes ārstu mājas vizītes pie gripas slimniekiem. Šiem pacientiem par vizīti jāmaksā tikai valstī noteiktā pacienta iemaksa – 2,85 eiro.

Vairāk informācijas, kā izvairīties no saslimšanas ar gripu un kas jādara, ja cilvēku piemeklē gripas simptomi, atradīsiet šeit.

Foto: Eva Pričiņa