Jelgavā sākusies skolēnu uzņemšana 10. klasēs

Pilsētas vidusskolās un ģimnāzijās sākusies skolēnu uzņemšana 10. klasē. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā topošie desmitie vēl kārto iestājpārbaudījumus, bet pārējās skolās pieteikties mācībām var visu nedēļu, jeb kamēr klases tiks nokomplektētas, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Spīdolas Valsts ģimnāzijā vakar pulksten 9 skolēniem, kuri absolvējuši kādu citu skolu un vēlas iestāties ģimnāzijas 10. klasē, notika iestājpārbaudījums – vispārējo prasmju tests un rakstisks pārspriedums par kādu no piedāvātajām tēmām. No 17. līdz 21. jūnijam skolā ar potenciālajiem skolēniem notiks uzņemšanas pārrunas, un 21. jūnijā skolēni e-pastā saņems ziņu par to, vai ir uzņemti.

Jelgavas Valsts ģimnāzijā skolēnu reģistrācija 10. klasēs notiek no 17. līdz 20. jūnijam katru darba dienu no pulksten 9 līdz 14 Jelgavas pils 145. kabinetā. Uzņemto skolēnu un vecāku sanāksme notiks 21. jūnijā pulksten 11. Tāpat jaunus skolēnus gaida arī Jelgavas 5. vidusskola, kur mācībām 10. klasē var pieteikties darbdienās no pulksten 9 līdz 16.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā uzņemšana 10. klasē sākās jau aizvadītajā piektdienā. Skolā stāsta, ka pirmajā dienā uzņemti 17 audzēkņi, bet vakar dokumentu pieņemšana turpinājās un pirmajā stundā jau bija izveidojusies neliela rinda. Tehnoloģiju vidusskolā dokumentus pieņem katru darba dienu no pulksten 8.30 līdz 15.

Jelgavas 4. vidusskola jaunajā mācību gadā piedāvā sākt mācības 10. klasē ar futbola novirzienu. Šajā klasē aicināti mācīties skolēni no visas Latvijas, kuri nopietni grib nodarboties ar futbolu. Skolēniem būs papildu nodarbības un treniņi futbolā. Pirmie skolēni jau iesnieguši dokumentus, lai mācītos šajā klasē. Par mācībām šajā klasē jau interesējušies arī citu Latvijas skolu absolventi, piemēram, no Liepājas. Skolā skaidro, ka lai izveidotu šādu klasi, nepieciešami vismaz 22 skolēni. Dokumentus 9. klašu absolventi Jelgavas 4. vidusskolā var iesniegt katru darba dienu no pulksten 9 līdz 14.

Pēc Jelgavas Izglītības pārvaldes datiem, nākamajā mācību gadā 10 klasēs pilsētas skolās paredzēts uzņemt 377 skolēnus.

