Jelgavā sarūk baznīcās reģistrēto laulību skaits, taču pieaug kopējais reģistrēto laulību skaits

Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļas statistikas dati liecina, ka pēdējos gados Jelgavā pakāpeniski sarūk baznīcās reģistrēto laulību skaits, taču pieaug kopējais reģistrēto laulību skaits, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Salīdzinājumā ar 2015. gadu, šogad baznīcā noslēgto laulību skaits sarucis uz pusi. Šā gada 11 mēnešos pilsētas dievnamos reģistrētas 39 laulības, bet Jelgavā kopā – 505, kas ir lielākais skaits pēdējā piecgadē.

2015. gadā baznīcā reģistrētas 79 laulības, bet pavisam kopā Jelgavā – 434, 2016. gadā – baznīcā 78 laulības, bet pilsētā kopā – 459, 2017. gadā Jelgavā reģistrētas 466 laulības, tai skaitā 75 baznīcā, 2018. gadā Jelgavā reģistrēta 514 laulības, no tām 61 baznīcā, bet 2019. gadā no janvāra līdz novembrim mūsu pilsētā reģistrētas 505 laulības, no kurām 39 noslēgtas baznīcā.

Foto: pixabay.com