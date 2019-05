Jelgavā stājas spēkā noteikumi par pašvaldības nodevām

3.maijā stājas spēkā Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa saistošie noteikumi Nr.19-11 “Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2007.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.185 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām”, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē..

Saistošajos noteikumos svītrots 28.13. apakšpunkts, kurā paredzēta pašvaldības nodeva par arhīva izziņu no kapsētu reģistriem. Iestāde piemēro maksu par dokumentu sagatavošanu no arhīva vai no datubāzēm saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumiem Nr.940.

Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem:

https://likumi.lv/ta/id/306549-grozijumi-jelgavas-pilsetas-domes-2007-gada-28-decembra-saistosajos-noteikumos-nr-185-par-jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-nodevam

https://likumi.lv/doc.php?id=148617

Foto: no arhīva