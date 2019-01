Atsaucoties uz “Zemgales Ziņu” lasītāju jautājumiem un komentāriem par šoziem nenotīrītām vai slikti no sniega tīrītām ielām un ietvēm pilsētā, jautājām Jelgavas pašvaldības iestādei “Pilsētsaimniecība”, pēc kādiem principiem Jelgavā tiek no sniega attīrītas ielas un ietves un vai šogad ir kas mainījies to uzturēšanas kārtībā. Saņēmām formālas atbildes. “Jelgavas pašvaldības ielas un ceļi tiek uzturēti saskaņā ar Ministru kabineta “Noteikumiem par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un “Ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskajām specifikācijām”.”



FOTO: Eva Pričiņa. Visu rakstu lasiet 17.janvāra “Zemgales Ziņās”.