Jelgavā var pieteikties mācībām pieaugušajiem 47 programmās

Visā Latvijā turpinās ceturtā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Jelgavā var pieteikties mācībām 47 izglītības programmās četrās izglītības iestādēs. Strādājošie vecumā no 25 gadiem pirmoreiz to var ātri un ērti izdarīt tiešsaistē līdz 28. jūnijam.

Jelgavā palielinājies mācību klāsts

Latvijā kopumā šajā kārtā iedzīvotāji var izvēlēties apgūt kādu no vairāk nekā 800 dažāda garuma un satura izglītības programmām, kas pieejamas 46 Latvijas pilsētās un novados. Jelgavā piedāvāto mācību klāsts audzis no 30 izglītības programmām trešajā pieteikšanās kārtā uz 47 mācību programmām šajā kārtā.

Visā Latvijā, tostarp arī Jelgavā pirmoreiz var pieteikties mācībām mūžizglītības kompetencēs, kas palīdz iegūt dzīves garumā noderīgas prasmes, lai pielāgotos izmaiņām darba tirgū. Jelgavā šīs kompetences var apgūt kādā no septiņām izglītības programmām, kuru klāstā ir tādas mācības kā komandas darba vadīšanas ABC, dizaina domāšana uzņēmējiem, produkta veidošana un pārdošana, profesionālā angļu valoda mehāniķiem un citas.

Līdzīgi kā iepriekšējās kārtās 40 izglītības programmas Jelgavā pieejamas astoņās tautsaimniecības nozarēs. To vidū ir arī 20 programmas, kurās var iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju, piemēram, kļūt par datorsitēmu tehniķi, apdares darbu strādnieku, konditoru, elektromontieri, lokmetinātāju, loģistikas darbinieku, atslēdznieku, viesmīli, inženierkomunikāciju tehniķi, tērpu izgatavošanas un stila speciālistu.

Jaunums - pieteikšanās tiešsaistē

Pirmo reizi projekta laikā pieteikšanās norit tiešsaistē mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv jebkurā diennakts laikā. Iedzīvotājiem vairs nav jāsūta pieteikums e-pastā vai jādodas uz izglītības iestādi klātienē.

Ja strādājošajiem nepieciešams informatīvs atbalsts piemērotāko mācību izvēlei vai nav iespēju pieteikties mācībām tiešsaistē, konsultācijas un iespēju pieteikties klātienē nodrošina pieaugušo izglītības koordinatori 82 VIAA sadarbības pašvaldībās, tostarp arī Jelgavas pilsētā un Jelgavas novadā. Visu koordinatoru kontakti pieejami www.macibaspieaugusajiem.lv.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri. Ikviens strādājošais mācīties šī projekta ietvaros var vienu reizi. Jelgavas un tuvējo novadu iedzīvotāji var pieteikties mācībām arī citās Latvijas vietās.

Jelgavā mācības šajā kārtā piedāvā četras izglītības iestādes un organizācijas. To vidū ir Jelgavas tehnikums, Jelgavas Amatu vidusskola, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs un mācību centrs “Buts”.

Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem iedzīvotājiem mācības ir bez maksas, savukārt pārējiem strādājošajiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var finansēt arī darba devējs. Mācību maksa ir atkarīga no izglītības programmu veida un ilguma. Tie ir vidēji 36 eiro īsākajās izglītības programmās, kā arī vairāki simti eiro garākajās programmās, kurās var iegūt profesiju.

Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī visu mācību saraksts ir publicēts projekta tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Mācījušies jau teju 700 cilvēku

Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā tajā noritējušas jau trīs pieteikšanās kārtas, kurās mācības uzsākuši vairāk nekā 17 000 strādājošo. No Jelgavas pilsētas un novada, kā arī Ozolnieku novada projektā līdz šim iesaistījušies 694 strādājošie, no kuriem 70% mācības jau ir pabeiguši. 30% visu mācību dalībnieku ir vecumā no 45 gadiem, kas apliecina pilsētas un novadu iedzīvotāju gatavību mācīties mūža garumā.

Līdz šim šo novadu iedzīvotāju vidū populārākās mācību programmas ir bijušas datu analīze un pārskatu sagatavošana, transportlīdzekļu vadītāju apmācības, lokmetinātāja profesijas iegūšana, apmācības darbam ar motorzāģi un krūmgriezi, kā arī telpu noformējuma un interjera mācības. Liela daļa no tām pieejamas apguvei arī šajā kārtā.

ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā vairāk nekā 25 miljonus eiro.

Foto: publicitātes