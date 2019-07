Jelgavā var pieteikties pabalstiem, lai sagatavotu bērnus jaunajam mācību gadam

Līdz 15. augustam maznodrošinātas, daudzbērnu un aizbildņu ģimenes Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē var vērsties ar iesniegumu pabalstu saņemšanai jaunajā mācību gadā. Tāpat var iesniegt iztikas līdzekļu deklarāciju trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusa iegūšanai. Pabalsti tiek piešķirti bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī daudzbērnu ģimeņu bērniem, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Bērni no trūcīgām ģimenēm var pretendēt uz:

pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 50 eiro apmērā mēnesī;

ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē Jelgavas Izglītības pārvaldes apstiprinātā ēdināšanas pakalpojuma maksas apmērā (šobrīd – 1,42 eiro dienā);

pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai mācību gadā 20 procentu apmērā no biļetes cenas pieciem braucieniem dienā, - skolēni pilsētas sabiedrisko transportu noteikto reižu skaitu var izmantot bez maksas, jo pašvaldība visiem skolēniem līdzfinansē 80 procentus no biļetes cenas;

skolēnu individuālo mācību piederumu iegādei – vispārējās izglītības iestāžu klātienes izglītojamajam 57 eiro apmērā, bet piecus un sešus gadus veciem bērniem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu, 29 eiro apmērā;

trūcīgas ģimenes var pretendēt uz pabalstu profesionālās ievirzes izglītības mācību maksas segšanai 15 eiro apmērā mēnesī.

Maznodrošinātās ģimenes var pretendēt uz visiem minētajiem pabalstiem, izņemot profesionālās ievirzes izglītības mācību maksas segšanai. Šīm ģimenēm pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai ir 40 eiro mēnesī.

Daudzbērnu ģimenes var pretendēt uz visiem pabalstu veidiem, izņemot pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei. Daudzbērnu ģimeņu bērniem pieejamie pabalsti tiek piešķirti bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

Tā kā norēķiniem par ēdināšanu skolā un braukšanu pilsētas sabiedriskajā transportā jāizmanto Jelgavas pilsētas skolēna elektroniskā apliecība, lai saņemtu šos pabalstus, skolēnam ir nepieciešams šis dokuments.

Aizbildņu ģimenes, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 265 eiro uz vienu ģimenes locekli, reizi mācību gadā var saņemt pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei, ēdināšanai skolā, kā arī profesionālās ievirzes izglītības mācību maksas segšanai.

Pašvaldības pabalstu ēdināšanas izmaksu segšanai var saņemt ikviena ģimene, kurā ir 5. un 6. klases skolēni – pabalsts ir 20 procentu apmērā no ēdināšanas pakalpojuma cenas izglītības iestādē, bet ne vairāk kā 0,28 eiro dienā. Lai saņemtu šo pabalstu, ģimenes pilnvarotajam pārstāvim Sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz iesniegums.

Lai saņemtu kādu no pabalstiem, daudzbērnu ģimeņu skolēnu vecākiem ar iesniegumu jāvēršas Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes Informācijas kabinetā Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, 115. telpā. To var izdarīt:

pirmdienās no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 19

otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 17

piektdienās no pulksten 8 līdz 12 un no 12.30 līdz 14.30.

Pārvaldē norāda: lai skolēni saņemtu pabalstus jau no 1. septembra, tie

jāpieprasa līdz 15. augustam. Ja šis termiņš nokavēts, pabalstu var pieprasīt visa mācību gada garumā, iesniedzot pieteikumu līdz katra mēneša 15. datumam, un tad pabalstu var saņemt no nākamā mēneša pirmā datuma.

Iesniegt iztikas līdzekļu deklarāciju ar nepieciešamajiem dokumentiem trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusa saņemšanai iespējams pirmdienās un trešdienās rindas kārtībā pārvaldes 104. un 106. kabinetā. Pirmdienās to var izdarīt no pulksten 9 līdz 12 un no 15 līdz 19, bet trešdienās – no pulksten 9 līdz 12. Savukārt otrdienās un ceturtdienās no pulksten 9 līdz 12 deklarāciju var iesniegt pēc iepriekšēja pieraksta, pirms tam piesakoties pa tālruni 63048914 vai 63007224.

Foto: Jelgavas pašvaldības arhīvs