Jelgavā veic virszemes notekūdeņu novadīšanas sistēmas uzlabojumus

Pilsētā tiek veikti plānotie virszemes notekūdeņu novadīšanas sistēmas uzlabojumi, tai skaitā grāvju atjaunošana, grāvju gultnes pārtīrīšana un caurteku atjaunošana. Pašlaik SIA "KULK" veic grāvju atjaunošanu 220 metru garumā Platones ielas posmā no Ruļļu ielas līdz Liepājas ielai. Tiek pārtīrīta grāvja gultne 110 metru garumā un atjaunotas caurtekas Stārķu ielas posmā no Svētes upes līdz Stārķu ielas 31. namam, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”.

Decembrī veikta betona tekņu attīrīšana no sanešiem grāvjos Grēbnera parkā gar skolas teritoriju, Rūpniecības ielas posmā no Zirgu ielas līdz Rūpniecības ielas ieplūdei lietus kanalizācijā, Rūpniecības ielas posmā no Vīgriežu ielas līdz Filozofu ielai abās pusēs.

Nodrošinot caurteci un preventīvi pasargājot no kūlas dedzināšanas, veikta arī grāvju pļaušana Riekstu ceļa novadgrāvī, Nameja ielas novadgrāvī, Kārklu ielas novadgrāvja posmā no Kārklu ielas līdz Rūpniecības ielai, Biešu ielā un gar Pārmiju ielu pie dzelzceļa stacijas "Cukurfabrika".

Vairākkārt nojaukti bebru dambji Slokas ielas novadgrāvī, Riekstu ceļa novadgrāvī posmā starp 5.līniju un 6.līniju un Lietuvas šosejā pie DUS.

Foto: JPPI “Pilsētsaimniecība”