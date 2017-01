Aicina jau trešā kāzu izstāde

No ielūgumu izgatavotājiem un floristiem līdz pat ekskluzīvu ceremoniju organizētājiem – svētdien, 29. janvārī, no pulksten 12 līdz 17 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā jau trešo gadu norisināsies starptautiska kāzu izstāde, kurā būs sastopami vairāk nekā 40 kāzu nozares speciālistu.

Pirmo reizi Latvijā izstādē notiks floristu konkurss «Wedding Florist 2017», kurā spēcīgi kāzu ziedu kompozīciju meistari sacentīsies interesantākā līgavas pušķa veidošanā, informē organizatori. Konkurss sāksies pulksten 12.10.

Tāpat pirmo reizi Latvijā notiks modes skate, kurā piedalīsies bērnu nama un internātskolas audzēknes bez iepriekšējas modeļu darba pieredzes. Biedrība «Hit By Love», kuras darbība ir vērsta uz atbalsta sniegšanu bērniem, kas ievietoti ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās (bērnunamos), sadarbībā ar starptautiskās kāzu pakalpojumu izstādes «Baltic Wedding Expo Jelgava» organizatoriem, vienu no lielākajiem Rīgas kāzu un vakartērpu saloniem «Timils» un galvas rotu dizaineri un zīmola «Korolёva» izstrādātāju Vladu Koroļevu veiks Latvijā vēl nebijušu eksperimentu, piepildot Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centra meiteņu sapni un dodot viņām iespēju uzkāpt uz skatuves un sajusties kā īstām modelēm. Kāzu kleitu un vakarkleitu modes skatē piedalīsies meitenes vecumā no 14 gadiem: četras Jelgavas bērnunama audzēknes, kā arī trīs meitenes no Jelgavas 1. internātpamatskolas un Jelgavas 5. vidusskolas, kuras šajā pasākumā atbalstīs savas vienaudzes. Modes skates sākums pulksten 12.30.

Izstādi tradicionāli organizē kāzu fotogrāfe Nadežda Kraukle.





Foto: Raitis Puriņš