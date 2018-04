Atjauno ielu horizontālo marķējumu

Jelgavas ielās sākta ielu horizontālo apzīmējumu atjaunošana, informē “Pilsētsaimniecība”. Darbus gan mehanizēti, gan ar rokām, izmantojot plastiku vai krāsu ar atstarojošu materiālu, veiks SIA “Saava-LV”.



Pirmās ielas un ielu posmi, kur tiks atjaunots horizontālais apzīmējums, būs Lielā iela posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Dobeles šosejai, Uzvaras iela posmā no Lielās ielas līdz Lapskalna ielai, Krišjāņa Barona iela posmā no Uzvaras ielas līdz Mātera ielai, Pulkveža Oskara Kalpaka iela no Lielās ielas līdz Raiņa ielai un Driksas iela no Katoļu ielas līdz Akadēmijas ielai. Apzīmējuma atjaunošana turpināsies secīgi pārējās pilsētas asfaltētajās ielās – Pasta ielā, Mātera ielā, Raiņa ielā, Pētera ielā un citās.

Darbu vietās būs īslaicīgi satiksmes ierobežojumi.





Foto: “Pilsētsaimniecība”