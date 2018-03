Atkarību profilakses punktā – Atvērto durvju dienas

24. martā atzīmējot Pasaules tuberkulozes dienu, Jelgavas Atkarību profilakses punktā, Stacijas ielā 13, no 20. līdz 22. martam notiek Atvērto durvju dienas, informē Jelgavas Sociālo lietu pārvalde. No pulksten 8 līdz 17 iespējams saņemt informāciju par tuberkulozi un veikt HIV, sifilisa, B un C hepatīta eksprestestu, kā arī saņemt pirms un pēc testa konsultāciju. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot pa tālruni 63012084.



Foto: Jelgavas pašvaldība