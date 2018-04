Atkārtotā iepirkumā par autobusu nomu JAP joprojām pieprasa viena ražotāja un modeļa transportlīdzekļus

Atkārtotā iepirkumā par autobusu nomu SIA "Jelgavas autobusu parks" (JAP) iekļāvis prasību par viena ražotāja, markas un modeļa transportlīdzekļu piegādi, par ko iepriekš izsludinātajā iepirkumā Iepirkumu uzraudzības birojam (IUB) sūdzējās viens no iespējamiem pretendentiem SIA "B-Bus", liecina iepirkuma dokumentācija.

JAP uz dažādiem laika posmiem vēlas nomāt 44 autobusus ar zemo grīdu, nosakot, ka tiem jābūt viena ražotāja, markas un modeļa, baltā un dzeltenā krāsā. Deviņi autobusi paredzēti starppilsētu pārvadājumiem, bet pārējie – pasažieru pārvadāšanai pilsētā.

Transportlīdzekļi var būt jauni vai lietoti, ar nobraukumu līdz 550 000 kilometru. Tāpat JAP noteicis, ka autobusu piegādātājam jābūt pilnvarotajam servisa pakalpojumu sniedzējam Jelgavā. Iepirkumā izvirzīta arī virkne citu prasību.

Plānots, ka līgums ar autobusu piegādātāju tiks slēgts augustā līdz 2021. gada augustam. Savukārt pieteikumus iepirkuma pretendenti var iesniegt līdz 14. maijam.

Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka pašlaik JAP izmanto AS "Ferrus" piegādātos autobusus, kas pārvadātāja rīcībā nonākuši dažādos laikos ilgākā laika posmā, slēdzot vairākus nomas līgumus. Transportlīdzekļu piegādātājs izvēlēts sarunu procedūru rezultātā bez konkursa, nepublicējot dalības uzaicinājumu.

Pirms vairākiem gadiem Valsts kontrole JAP un pašvaldībai aizrādījusi, ka pārvadātājs nepiemēro paredzētās iepirkuma procedūras vai kārtību, iepērkot preces un pakalpojumus. Toreizējam valdes loceklim Pēterim Salkazanovam izteikts rājiens, un 2014. gada februārī, martā un aprīlī par desmit procentiem samazināta mēnešalga. Vēlāk prokuratūra viņam noteikusi arī 140 stundu piespiedu darbu.

Jau ziņots, ka JAP pērnā gada rudenī pārtraucis apšaubīto autobusu nomas iepirkumu. JAP vēlējies nomāt 44 zemās grīdas autobusus, un tiem bija jābūt viena ražotāja, markas un modeļa, baltā un dzeltenā krāsā. Ar šādiem AS "Amo Plant" saliktajiem autobusiem "Ambassador", kas tiek nomāti no pilsētas mēra Andra Rāviņa (ZZS) dēla Riharda Rāviņa vadītās AS "Ferrus", pasažieri Jelgavā tiek pārvadāti pašlaik.

Sūdzību IUB par JAP iepirkumu iesniegusi SIA "B-Bus". Uzņēmuma sūdzības pamatā ir JAP konkursa nolikumā iekļautās prasības, kas esot pretrunā ar normatīvajiem aktiem. Pasažieru pārvadātājam un transporta iznomātajam nav saprotama JAP prasība pretendentiem nodrošināt 44 lietotus autobusus ar zemo grīdu, pilna servisa nomu ar viena ražotāja, vienas markas un viena modeļa autobusiem.

JAP valdes loceklis Gints Burks aģentūrai LETA apgalvoja, ka iepirkums pārtraukts nevis pēc sūdzības saņemšanas, bet pēc paša uzņēma iniciatīvas, jo pamanītas nepilnības nolikumā pēc tam, kad ieinteresētie piegādātāji sākuši uzdot jautājumus par iepirkumu.

Burks noliedza, ka iepirkuma specifikācija būtu radīta kādam konkrētam uzņēmumam, jo Eiropā esot autoparki, kas var piedāvāt atbilstošu vienas markas un modeļa autobusu skaitu. Arī ieguldījums autobusu pārkrāsošanā, ja tāda piegādātājam būs nepieciešama, būšot neliels, salīdzinot ar līdzekļiem, ko iznomātājs iegūs, sniedzot pakalpojumus JAP.

Turklāt viena ražotāja autobusi nepieciešami, lai varētu vieglāk saplānot un veikt remontdarbus.





Foto: no arhīva