Atklāts vides objekts “Laika rats 100” (FOTO)

Atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 28. gadadienu, skvērā starp Jāņa Asara un Lielo ielu atklāts tēlnieka Kārļa Īles veidotais vides objekts “Laika rats 100”.



Vides objektu “Laika rats 100” veido desmit stilizēti cilvēku tēli, un katrs no tiem uz galvas tur desmit akmeņus, kas simbolizē valsts pastāvēšanas gadus. Uz cilvēku figūrām, kas veidotas no slīpēta nerūsējošā tērauda, iegravēti katras desmitgades nozīmīgākie notikumi Jelgavas kontekstā, bet to otrā pusē katrs redzēs savu atspulgu. Starveida bruģējums laukumā simbolizē laika ratu, kas turpina ritēt tālāk.

Vides objekta atklāšanā piedalījās arī Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece Latvijas valsts simtgades jautājumos Selga Laizāne.





Foto: Raitis Puriņš