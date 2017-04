«Baltic Surveying» Jelgavā pulcēs zinātniekus no 11 valstīm

Ap piecdesmit zinātnieku un doktorantu mērniecības un ģeodēzijas jomā, kuri pārstāv 19 augstskolas un 11 valstis, no 10. līdz 12. maijam Jelgavā pulcēsies uz tradicionālo starptautisko konferenci «Baltic Surveying». Tajā tiek apspriestas zemes ierīcības un izmantošanas, kadastra, teritorijas plānošanas un citas līdzīga rakstura zinātniski metodiskās problēmas.

Konferences rīkotāja LLU Zemes pārvaldīšanas un ģeodēzijas katedras vadītāja profesore Velta Paršova teic, ka šis ir tradicionāls triju Baltijas valstu kolēģu rosināts pasākums, kura vēsture sākās vēl padomju laikos. Katru gadu tas pārmaiņus ir noticis Tartu, Kauņā vai Jelgavā. Konferencē pēc valsts atjaunošanas piedalās arī Eiropas valstu zinātnieki. Šoreiz no rietumiem tiek gaidīti spāņu, poļu, ungāru un rumāņu kolēģi, savukārt no austrumiem – krievu, ukraiņu, baltkrievu, kazahu un moldāvu kolēģi. Konferences darba valodas ir angļu un krievu. Profesore V.Paršova piebilst, ka konferences laikā plānots parakstīt sadarbības līgumu starp LLU un Samāras Ekonomikas universitāti Krievijā.







Foto: flickr.com