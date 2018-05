Bērni var pieteikties vasaras nometnēm

Tuvojoties vasaras brīvlaikam, arī šogad pilsētas izglītības iestādes, biedrības un draudzes piedāvā dažāda vecuma bērniem piedalīties tematiskās vasaras skolās un nometnēs, informē pašvaldība. Bērniem teju visas vasaras garumā ir iespēja doties uz nometni “Lediņi”, kur svaigā gaisā tiek izzinoši un atraktīvi pavadīts vasaras brīvlaiks, kā arī piedalīties vasaras skolā savā izglītības iestādē. Viens no šā gada jaunumiem – iespēja piedalīties sporta nometnēs, kas tiks īstenotas veselības veicināšanas projekta gaitā.



Pilsētas lielākā nometne, kas ik gadu teju visas vasaras garumā uzņem bērnus vecumā no 7 līdz 12 gadiem, piedāvājot izglītojošas, radošas un sportiskas nodarbības, ir nometne “Lediņi”. Šogad nometne notiek no 11. jūnija līdz 17. augustam. Tās tēma būs “Latvijas dārgumi”. Valsts simtgades gadā katru nedēļu bērniem un jauniešiem būs iespēja izzināt jaunu tēmu, piemēram, senās un mūsdienu tradīcijas, literatūru, dabu, salīdzināt pilsētu un laukus, kā arī novērtēt mūsu valstī radītos izgudrojumus. Šā gada jaunums būs sadarbība ne vien ar septiņiem nometnes pedagogiem, bet arī uzņēmējiem un valsts iestādēm, kas uzrunāti, lai piedalītos tematiskajās stundās un paplašinātu nometnes dalībnieku redzesloku. Nometnes darbības laiks paredzēts no pulksten 9 līdz 18, un šajā laikā bērniem un jauniešiem tiks nodrošinātas divas ēdienreizes – pusdienas un launags. Bērnus uz nometni un atpakaļ nogādās autobuss – katru darba dienu pulksten 9 tas aties no bērnu un jauniešu centra “Junda” Pasta ielā 32, savukārt nometnes dienas izskaņā, pulksten 18, bērni atgriezīsies Pasta ielā. Dalības maksa par nometni Jelgavas pilsētā deklarētam skolēnam ir 9 eiro dienā, savukārt citā pašvaldībā deklarētam – 15,92 eiro dienā. Minimālais pieteikšanās laiks nometnei ir piecas darba dienas. Pieteikšanās dalībai vasaras nometnei jau ir sākusies – noslēgt līgumu un samaksāt par dalību nometnē iespējams Pasta ielā 32 pie dežurantes. Lai iegūtu papildu informāciju, interesenti aicināti zvanīt pa tālruni 26448086 vai rakstīt e-pastu uz ledini@junda.lv.

Deviņās pilsētas izglītības iestādēs – 1. internātpamatskolā, 2. internātpamatskolā, 2. pamatskolā, 3. sākumskolā, 4. sākumskolā, 4. vidusskolā, 5. vidusskolā, 6. vidusskolā un Tehnoloģiju vidusskolā – 1. līdz 6. klases skolēniem tradicionāli būs pieejamas vasaras skolas. Šogad tās norisināsies no 4. līdz 22. jūnijam. Lielākā daļa no ieplānotajām radošajām darbnīcām, ekskursijām un sportiskajām nodarbēm būs saistītas ar tēmām par veselīgu dzīvesveidu un latvisko dzīvesziņu. Konkrētus vasaras skolu norises laiku, aktivitāšu plānu un plānotos izbraukumus skolēni var noskaidrot savās izglītības iestādēs.

Tāpat kā iepriekš, arī šogad vasaras skolu dalībniekiem būs iespēja piedalīties Drošības dienā, kas katru gadu notiek sadarbībā ar Jelgavas Pašvaldības policiju. Tā norisināsies 8. jūnijā no pulksten 9 līdz 13, pulcējot jauniešus vecumā līdz 12 gadiem no deviņām pilsētas izglītības iestādēm Jelgavas 1. internātpamatskolā–attīstības centrā. Bērni tiks aicināti piedalīties īpašā drošības spēlē, kur nepieciešams pierādīt savas zināšanas par drošības tēmu deviņos kontrolpunktos.

Eiropas Sociālā fonda finansētā Veselības veicināšanas projekta gaitā šovasar pilsētā būs pieejamas divas bezmaksas sporta nometnes ar futbola un basketbola novirzienu. Nometnes vadīs pilsētas sporta klubi – futbola klubs “Jelgava” un basketbola klubs “Jelgava”. Kopumā fizisko aktivitāšu nometnēs varēs iesaistīties 150 bērnu vecumā no 7 līdz 14 gadiem. Dienas gaitā bērni iesaistīsies sporta nodarbībās, kustību spēlēs, kā arī vairāk uzzinās par veselīgu dzīvesveidu. Bērniem tiks nodrošinātas divas ēdienreizes – pusdienas un launags. Vasaras nometne ar basketbola novirzienu norisināsies no 11. līdz 22. jūnijam darba dienās no pulksten 9 līdz 17. Nodarbības notiks Jelgavas Sporta hallē, Mātera ielā 44a. Pieteikties nometnei var jebkurš interesents, neatkarīgi no zināšanām un prasmēm basketbolā. Pieteikšanās kārtība nometnei tiks publicēta mājaslapā www.jslp.jelgava.lv. Nometnes ar futbola novirzienu šovasar notiks divreiz – no 6. līdz 10. augustam tiks uzņemti bērni, kas dzimuši 2010. un 2011. gadā, savukārt no 13. līdz 17. augustam – 2004. un 2005. gadā dzimušie. Nometnes aktivitātes notiks Zemgales Olimpiskajā centrā, kā arī futbola kluba “Jelgava” treniņbāzē, Kārklu ielā 6, savukārt tās norises laiks būs no pulksten 9 līdz 17.30. Par pieteikšanās kārtību futbola klubs ziņos feisbuka lapā “JFA Jelgava”.

Ar pašvaldības atbalstu bezmaksas tematiskās vasaras skolas organizēs arī mazākumtautību biedrības. Tajās varēs piedalīties ne vien mazākumtautību pārstāvji, bet arī citi interesenti. Vasaras nometnē “Multikulturālā nedēļa 2018” dažādu tautību bērniem būs iespēja kopā caur spēlēm, dejām un radošām aktivitātēm papildināt savas zināšanas un lietderīgi pavadīt vasaras brīvlaiku. Pieteikties aicināti bērni no 8 līdz 12 gadu vecumam. Nometne notiks no 25. jūnija līdz 1. jūlijam darba dienās no pulksten 10 līdz 18. Pieteikšanās nometnei sāksies no 1. jūnija, ierodoties klātienē Skolotāju ielā 8 vai zvanot pa tālruni 63005467. Savukārt no 3. līdz 22. jūnijam notiks nometne romu bērniem. Pērn tā guva lielu atsaucību, tādēļ arī šogad bērni aicināti piedalīties vasaras skolā – mācīties latviešu valodu, iesaistīties radošās nodarbēs un doties ekskursijās ne vien Jelgavā, bet arī ārpus pilsētas. Pieteikties nometnei iespējams pie vasaras skolas vadītājas Danas Didžus pa tālruni 26886550.

Tradicionāli vasaras skolās aicina iesaistīties arī pilsētas baznīcu draudzes. Piemēram, Jelgavas Romas katoļu draudze šogad organizēs vasaras Svētdienas skolu “Pētera laivā” no 4. līdz 8. jūnijam. Katru dienu no pulksten 9 līdz 17 bērni vecumā no 6 līdz 13 gadiem tiks aicināti uz garīgās attīstības un radošajām nodarbībām. Tās plānotas ne vien dažādās pilsētas vietās, bet arī izbraukumā. Piemēram, 6. jūnijā vasaras skolas dalībnieki dosies uz Skaistkalni. Dalība vasaras skolā ir bez maksas. Pieteikties skolā iespējams pa tālruni 29842811, savukārt aizpildīt anketu vecāki aicināti pirms nometnes sākuma 4. jūnijā pulksten 9 Romas katoļu baznīcā Akadēmijas ielā 14. Bet Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā draudze šogad organizēs izbraukuma nometni no 3. līdz 5. jūlijam. Paredzēts, ka jauniešus uzņems draudzes namā Rojā, kur viņi dzīvos pie dabas, dosies atpūtā pie jūras, piedalīsies dažādās sportiskās aktivitātēs, kā arī radoši izzinās dabu. Izbraukuma nometnē tiks uzņemti ne vairāk kā 40 bērnu vecumā no 8 līdz 16 gadiem. Lai pieteiktu bērnu nometnei un noskaidrotu dalības maksu, interesenti aicināti sazināties ar draudzi pa tālruni 29123969.

Savukārt biedrība “Svētelis” uzrunājusi brīvprātīgos, kas savā brīvajā laikā vēlas lietderīgi pavadīt laiku, palīdzot biedrības darbos. Darbošanās notiek darba dienās no pulksten 10 līdz 15. Jāuzsver, ka iesaistīšanās brīvprātīgo darbā iespējama arī nepilnu mēnesi. Brīvprātīgie aicināti pieteikties pa tālruni 29137168.





Foto: jip.jelgava.lv