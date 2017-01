Būvēs jumtu estrādei un slidotavai Pasta salā; pasākumi atgriezīsies Uzvaras parkā (FOTO)

Lai pagarinātu slidošanas sezonu un uzlabotu komforta apstākļus brīvdabas pasākumu apmeklētājiem vasarā, šogad slidotavai un estrādei Pasta salā tiks uzbūvēts jumta segums, informē pašvaldība.

Jelgavas pašvaldība šogad piesaistījusi valsts budžeta līdzekļus 850 000 eiro apmērā, kas kopā ar pašvaldības ieguldīto ļaus realizēt abu jumtu izbūvi Pasta salā. Šobrīd ir tapušas skices, lai jau drīzumā varētu izsludināt projektēšanas un būvniecības konkursu. Plānots, ka reāla būvniecība Pasta salā varētu sākties pēc Jelgavas pilsētas svētkiem un jumti būs gatavi līdz gada beigām.

Kopš Pasta salā izveidota slidotava, tā vēl nevienu sezonu nav spējusi strādāt pilnā apmērā, jo tās darbu būtiski ietekmē laika apstākļi – kad ārā snieg vai līst, slidotava tiek slēgta. Līdz ar jumta izbūvi tas mainīsies. Šādas ledus nodrošināšanas sistēmas gadījumā, kāda tā ir Jelgavas publiskajā slidotavā, tā var darboties arī tad, ja āra temperatūra ir plus pieci grādi, taču ar noteikumu, ka lietus un sniegs nenokļūst uz ledus. Slidotavai būs ne tikai jumts, bet arī sānsienas ziemeļu un ziemeļrietumu pusē, lai to aizsargātu no sezonas valdošajiem vējiem, kas slidotavā varētu iepūst nokrišņus.

Estrādes jumta izbūves darbi būs apjomīgāki, tāpēc šovasar līdz ar darbu sākšanu estrādē brīvdabas pasākumi nevarēs notikt – tie uz vienu sezonu atgriezīsies Uzvaras parkā.

«Izvērtējot konstruktoru un arhitektu piedāvātās skices, kā labākais risinājums izvēlēts jumts ar koka nesošajām konstrukcijām. Tās labāk iekļaujas Pasta salas ainaviskajā koncepcijā. Sijām būs 20 līdz 30 metru laidums, un jumts nebūs veidots kā vienlaidu plakne – tas ir arhitektu oriģināldarbs, kas vēl vairāk paspilgtinās Pasta salas sakārtotās vides estētiku. Taču tikpat būtisks kā jumta vizuālais skats ir arī tā funkcionalitāte. Ja pagājušajā sezonā brīvdabas pasākuma apmeklējumu varēja sabojāt lietus, tad turpmāk šādu nepatīkamu mirkļu vairs nebūs. Vēl vairāk – paredzēts, ka arī estrādes jumtam sāna sienās, no kurām pūš valdošie vēji Pasta salā, tiks veidoti stikla aizsegi. Šobrīd tiek plānots, ka šos stikla aizsegus pēc vajadzības varēs nolaist vai pacelt, maksimāli izvairoties no laikapstākļu ietekmes brīvdabas pasākumos,» skaidro pašvaldība.







Attēli: Jelgavas pašvaldība