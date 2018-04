“Jau vairākus gadus katru rītu vedu bērnu uz Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādi “Kāpēcīši” Ganību ielā 66. Bērnudārzs ir lielākais Jelgavā pēc izglītojamo skaita (aptuveni 300 bērnu), uzskatu, ka arī viens no labākajiem vadības, aktivitāšu un audzinātāju ziņā. Taču ir daži ļoti sāpīgi jautājumi, kuri nomāc prieku par dārziņa gaitām, bojā bērnu veselību un lauž vecāku un blakus esošo daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju automašīnas. Tas ir bedrainais grants ceļš un nenormālie putekļi, kas veļas virsū bērnu laukumiem no ceļa,” “Ziņām” stāsta kāda bērndārznieka mamma Ruta. Viņa papildina: “Ja ceļu nogreiderē, tad dienu ir labi, nākamajā jau atkal tiek izsistas bedres, jo ceļa noslodze ir liela – pa to pārvietojas liels skaits vieglo un smago mašīnu. Ceļš faktiski visu laiku ir stāvoklī “bedre pie bedres”. Jautājums domes priekšsēdētājam: kad būs asfalts?”



Mūsu lasītājai atbild Jelgavas domes Sabiedrisko attiecību pārvaldes sabiedrisko attiecību un mārketinga galvenā speciāliste Ilze Ķuse: “Atmodas ielas posmam no Ganību ielas līdz PII “Kāpēcīši” ir sagatavoti projekta tehniskie noteikumi. Projektēšanas darbiem tiks izsludināts iepirkums. Asfaltbetona seguma būvdarbi plānoti 2018. gadā.”



Foto: Raitis Puriņš. Visu rakstu lasiet 26. aprīļa “Zemgales Ziņās”